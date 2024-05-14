الرئاسة الفلسطينية: التصعيد الإسرائيلي في رفح خطأ كبير والإدارة الأمريكية تتحمل المسؤولية

أكدت الرئاسة الفلسطينية، أن التصعيد الإسرائيلي في رفح الفلسطينية خطأ كبير والإدارة الأمريكية تتحمل المسؤولية وهي القادرة على وقفه، وفقا لما نقلته فضائية القاهرة الإخبارية، اليوم الثلاثاء.

وفي سياق متصل، أكدت متحدثة الأمم المتحدة للشئون الإنسانية بفلسطين، رفض عمليات النزوح المستمرة في رفح الفلسطينية داعية إلى إنهاء العدوان الإسرائيلي على غزة.