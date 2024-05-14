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الثلاثاء 14 مايو 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

فضائيات

الرئاسة الفلسطينية: التصعيد الإسرائيلي في رفح خطأ كبير والإدارة الأمريكية تتحمل المسؤولية

رفح
رفح
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أكدت الرئاسة الفلسطينية، أن التصعيد الإسرائيلي في رفح الفلسطينية خطأ كبير والإدارة الأمريكية تتحمل المسؤولية وهي القادرة على وقفه، وفقا لما نقلته فضائية القاهرة الإخبارية، اليوم الثلاثاء.
وفي سياق متصل، أكدت متحدثة الأمم المتحدة للشئون الإنسانية بفلسطين، رفض عمليات النزوح المستمرة في رفح الفلسطينية داعية إلى إنهاء العدوان الإسرائيلي على غزة.

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