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الثلاثاء 14 مايو 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

الأخبار

ضبط مالك شركة مقاولات بالجيزة محكوم عليه بالسجن 106 سنة

وزارة الداخلية
وزارة الداخلية
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واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لملاحقة وضبط المحكوم عليهم الهاربين في نفس السياق  أسفرت جهود قطاع الأمن العام عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:
 ضبط مالك شركة مقاولات - مقيم بمحافظة الجيزة محكوم عليه بالسجن 106 سنة وغرامات مالية (11 مليون و 188  ألف جنيه في 132 قضية " نصب").
 ضبط (صياد - مقيم بمحافظة بورسعيد) سبق اتهامه في 20 قضية ما بين "سلاح بدون ترخيص – بلطجة – سرقة بالإكراه" ومطلوب ضبطه وإحضاره في قضية سلاح ناري وبلطجة محكوم عليه بالسجن 5 سنوات في 16 قضية أبرزها (استعراض قوة ) وبحوزته ( بندقية خرطوش وطلقتان). 
 تم اتخاذ الإجراءات القانونية. 

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