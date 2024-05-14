واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لملاحقة وضبط المحكوم عليهم الهاربين في نفس السياق أسفرت جهود قطاع الأمن العام عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:
ضبط مالك شركة مقاولات - مقيم بمحافظة الجيزة محكوم عليه بالسجن 106 سنة وغرامات مالية (11 مليون و 188 ألف جنيه في 132 قضية " نصب").
ضبط (صياد - مقيم بمحافظة بورسعيد) سبق اتهامه في 20 قضية ما بين "سلاح بدون ترخيص – بلطجة – سرقة بالإكراه" ومطلوب ضبطه وإحضاره في قضية سلاح ناري وبلطجة محكوم عليه بالسجن 5 سنوات في 16 قضية أبرزها (استعراض قوة ) وبحوزته ( بندقية خرطوش وطلقتان).
تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
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ضبط مالك شركة مقاولات بالجيزة محكوم عليه بالسجن 106 سنة
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واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لملاحقة وضبط المحكوم عليهم الهاربين في نفس السياق أسفرت جهود قطاع الأمن العام عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:
واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لملاحقة وضبط المحكوم عليهم الهاربين في نفس السياق أسفرت جهود قطاع الأمن العام عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية: