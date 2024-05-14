ضبط مالك شركة مقاولات بالجيزة محكوم عليه بالسجن 106 سنة

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لملاحقة وضبط المحكوم عليهم الهاربين في نفس السياق أسفرت جهود قطاع الأمن العام عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:

ضبط مالك شركة مقاولات - مقيم بمحافظة الجيزة محكوم عليه بالسجن 106 سنة وغرامات مالية (11 مليون و 188 ألف جنيه في 132 قضية " نصب").

ضبط (صياد - مقيم بمحافظة بورسعيد) سبق اتهامه في 20 قضية ما بين "سلاح بدون ترخيص – بلطجة – سرقة بالإكراه" ومطلوب ضبطه وإحضاره في قضية سلاح ناري وبلطجة محكوم عليه بالسجن 5 سنوات في 16 قضية أبرزها (استعراض قوة ) وبحوزته ( بندقية خرطوش وطلقتان).

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.