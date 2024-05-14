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الثلاثاء 14 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

الأخبار

ضبط شخصين بالمنيا لإدارة كيان تعليمي وهمي للنصب والاحتيال على المواطنين

وزارة الداخلية
وزارة الداخلية
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أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام  (شخصين- مقيمان بمحافظة المنيا) بإدارة كيان تعليمي وهمى "بدون ترخيص" كائن بدائرة قسم شرطة أول المنيا واتخاذه مقراً لممارسة نشاطهما الإجرامي فى النصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم منحهم دورات تعليمية فى مجالات مختلفة وشهادات دراسية "مزورة" وإيهامهم بأن تلك الشهادات تمكنهم من الالتحاق بالعمل ببعض الشركات والمؤسسات.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما، وبحوزتهما (شهادات دراسية خالية البيانات وأخرى بأسماء أشخاص مختلفين – عدد من الكارنيهات بأسماء أشخاص مختلفين منسوب صدورها للكيان التعليمي– استمارات بأسماء الطلاب الملتحقين بالكيان - 3 أجهزة حاسب آلي "بفحصها تبين احتوائهم على آثار ودلائل تؤكد نشاطهما الإجرامى" .. جميعهم خاصين بالكيان التعليمى الوهمى المشار إليه).

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية .

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