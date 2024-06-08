"إندرايف" تتعاون مع جمعية تأهيل ذوي الهمم لتسجيل سائقين

أعلن إندرايف، تطبيق النقل الذكي الأول في مصر، عن تعاونه مع مؤسسة تأهيل ذوي الهمم "زهرة الحياة" بهدف إطلاق المرحلة الثانية من برنامج رعاية سائقين من ذوي الهمم.

كشفت إندرايف عن خطتها المستمرة لتحقيق العدالة الاجتماعية في مجال النقل الذكي من خلال دعم سائقيها من ذوي الهمم.

وقررت عدم الحصول على عمولتها من الرحلات لمدة ثلاثة أشهر لمنح هؤلاء السائقين فرصة لتحسين دخلهم وتحقيق المزيد من المكاسب المادية خلال هذه الفترة.

تهدف هذه المبادرة إلى تسجيل عدد كبير من السائقين المسجلين لدى مؤسسة "زهرة الحياة" من أجل توسيع نطاق برنامج الرعاية ليشمل جميع المدن المصرية.

وتوفر إندرايف تسهيلات لهؤلاء السائقين، وتتابع استفساراتهم، كما تقدم جلسات تدريبية لتحسين تقييمات الرحلات. ووفقاً للبيانات الداخلية للشركة، فإن السائقين من ذوي الهمم هم من أكثر السائقين التزاماً ويحصلون على تعليقات وتقييمات جيدة من المستخدمين.