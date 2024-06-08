راية لتكنولوجيا المعلومات تُسلط الضوء على حلول السلامة والتحول الرقمي

علي هامش مشاركاتها في الدورة الثالثة من مؤتمر الأمن السيبراني Caisec 24

هشام عبد الرسول: التوجه نحو الاستثمار في المجال الرقمي يتماشي مع رؤية مصر 2030

أكد المهندس هشام عبد الرسول، الرئيس التنفيذي لشركة راية لتكنولوجيا المعلومات، أن الأمن السيبراني يتصدر قائمة الحلول التي قدمتها الشركة خلال مشاركتها الثالثة على التوالي في مؤتمر ومعرض أمن المعلومات والأمن السيبراني Caisec24، بالتعاون مع سيسكو، الشريك الاستراتيجي الرائد في هذا المجال.

وأشار عبد الرسول في تصريحات لـ"البوابة نيوز" أن الحلول المعروضة شملت أيضًا إنترنت الأشياء، والتعلم الآلي، والحوسبة السحابية، والتحول الرقمي، وأتمتة العمليات الروبوتية، وحلول البنية التحتية التكنولوجية التي تتضمن شبكات الجيل الخامس وتطبيقات مبتكرة لتحسين الاتصال.

وأوضح أن راية تواكب التوجه القومي لتعزيز الاستثمار في المجال الرقمي من خلال محاور عمل متعددة تشمل تطوير البنية التحتية، والبيانات، وتقنيات الذكاء الاصطناعي، وتحقيق التحول الرقمي. وأضاف: على سبيل المثال، بمجال التحول الرقمي الذي يمثل إحدى الركائز الأساسية لرؤية مصر 2030، نقدم الخدمات السحابية المتطورة التي من شأنها تعزيز عملية التحول الرقمي للشركات والمؤسسات، كما نتجه نحو الحلول المتكاملة التي تضمن تحسين الأداء واستدامة النمو.

بينما على مستوى تطوير البنية التحتية التكنولوجي، تسعى راية لتقديم حلول مبتكرة في مجال الشبكات والبنية التحتية لتلبية احتياجات الشركات والمؤسسات وتحقيق التوسع الرقمي، كما تستثمر بكثافة في تقنيات تخزين ومعالجة البيانات لضمان تقديم خدمات موثوقة وفعالة للعملاء.

وعلى مستوى مواكبة تقنيات الذكاء الاصطناعي، تتميز راية برصيد متميز من مشروعات تطوير تطبيقات تعتمد على الذكاء الاصطناعي لتحسين الكفاءة التشغيلية، فضلاً عن توظيف التحليل البياني المتقدم لتحسين جودة قرارات المؤسسات.

وأشار عبد الرسول إلى أن راية بالتعاون مع شركائها العالميين، خاصة سيسكو، تقدم مجموعة من الحلول المتكاملة في الأمن السيبراني وتقنيات الذكاء الاصطناعي. وذكر أن الحلول تشمل ذكاء تحديد وتحقيق الهوية، والهيكل الأمني الجديد لمراكز البيانات ذات الحجم الكبير للذكاء الاصطناعي Cisco Hypershield، بالإضافة إلى حلول سيسكو للذكاء الاصطناعي التوليدي في الأمن.

وأعلن أن راية تولي اهتمامًا كبيرًا بتدريب الكوادر البشرية على أحدث التقنيات من خلال برامج تدريبية متقدمة وشاملة، وشراكات أكاديمية وتقنية.

وأضاف: "نحن نسعى لضمان أن يكون موظفونا مؤهلين وقادرين على قيادة عمليات التحول الرقمي بفعالية وكفاءة، مما يسهم في تحقيق الأهداف الاستراتيجية للشركة وتعزيز مكانتها كواحدة من الشركات الرائدة في مجال تكنولوجيا المعلومات".

وأكد عبد الرسول أن نشر الوعي بالأمن السيبراني يعد أولوية قصوى للشركة، حيث تقدم راية عددًا من البرامج التدريبية لرفع الوعي الأمني بين الموظفين، بالإضافة إلى تدريبات محاكاة الهجمات السيبرانية لتحسين جاهزية الفريق الأمني. وأضاف: "نحن نعمل على توظيف الذكاء الاصطناعي لتعزيز حلول الأمن السيبراني، لاسيما في مجالات تحليل البيانات الكبيرة، والأتمتة الذكية، والتعلم الآلي والعميق، لضمان مستوى أعلى من الأمان ورصد المشكلات والثغرات".

وعن التحول نحو البنوك الرقمية فى مصر وتأثير ذلك على توسعات راية، اوضح أن الشمول المالى والتحول المصرفى نحو البنوك الرقمية يمثلان حافزين قويين لشركة راية لتكنولوجيا المعلومات لزيادة توسعها فى مجال الصراف الآلى والخدمات الذاتية التى تمثل بالفعل منذ أعوام ركناً أساسياً من أعمال الشركة، من خلال تعزيز التعاون مع المؤسسات المالية، والتركيز على الأسواق الناشئة وانعكس ذلك فى مشروعات الشركة بالتعاون مع القطاع المصرفى لإتاحة محطات الصراف الآلى الذكية، والتطبيقات المصرفية الذكية.

