"ريلمي "تطلق هاتف realme C65 بمزايا متطورة

أعلنت ريلمي، العلامة التجارية الأسرع نموًا في العالم للهواتف الذكية، عن إطلاق هاتفها الجديد realme C65 الذي يجمع بين التكنولوجيا المتطورة والابتكار.

يعتبر هذا الهاتف النسخة الأحدث من realme C55، المعروف بأدائه المتميز ومبيعاته العالية، ويأتي بتصميم أنيق ومزايا متنوعة لتضع معايير جديدة في عالم الهواتف الذكية.

يعتمد realme C65 على نجاح هاتف ريلمي السابق، ويعد بتقديم تجربة متطورة وفريدة من نوعها من خلال فترة ضمان ممتدة تصل إلى 12 شهرًا. يهدف الهاتف إلى تلبية تطلعات ومتطلبات الشباب بأداء استثنائي وجودة عالية، وحصل على شهادة TÜV SÜD للعمل بأداء متميز لمدة 48 شهرًا، مما يضمن تجربة سلسة وسريعة لمدة أربع سنوات.

يعد realme C65 أول هاتف في فئته يأتي بتقنية شحن بقوة 45 وات وبطارية بسعة 5000 مللي أمبير، ويوفر أداءً متميزًا بفضل معالج Helio G85 القوي وذاكرة وصول عشوائي ديناميكية بسعة 8 جيجابايت مقترنة بـ 256 جيجابايت من الذاكرة الداخلية.

يأتي الهاتف بتصميم فريد من نوعه باللونين الذهبي والأسود، مع حواف رفيعة وأنيقة بسمك 7.64 ملم، مما يجعله مميزًا في فئته الاقتصادية.