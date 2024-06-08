هواوي تستعرض أحدث ابتكاراتها في الأمن السيبراني بمؤتمر CAISEC 2024

شاركت هواوي، لحلول تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، في فعاليات الدورة الثالثة من مؤتمر أمن المعلومات والأمن السيبراني CAISEC 2024، الذي انعقد تحت رعاية رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، تحت شعار "تأمين المستقبل".

تأتي مشاركة هواوي بهدف إبراز أهمية الأمن السيبراني في العالم العربي وعرض أحدث التكنولوجيات في هذا المجال.

عرضت هواوي نظامها الأمني المتكامل للسحابة المدعوم بقدرات الذكاء الاصطناعي، والذي يضم سبع طبقات من الحماية لضمان المرونة في تقديم الخدمة وأمان البيانات والامتثال للمعايير والقوانين التنظيمية.

في كلمته خلال المؤتمر، قال جو فوتشو، رئيس مجموعة أعمال هواوي كلاود في مصر: "في عصرنا الرقمي، أصبح حفظ البيانات وتخزينها بشكل آمن ضرورة ملحة، وخاصة مع الاعتماد المتزايد على الحلول السحابية لدفع الابتكار والنمو".

وأضاف أن هواوي أطلقت أول منطقة سحابية عامة في مصر لتقديم أكثر من 200 خدمة سحابية، وتعزيز التحول الرقمي في البلاد.

وأكد المهندس محمد مدكور، نائب رئيس قطاع التكنولوجيا وكبير مسئولي الأمن السيبراني بشركة هواوي مصر، أهمية مشاركة هواوي في مؤتمر CAISEC 2024، لزيادة الوعي حول أهمية الأمن السيبراني كإحدى الركائز الأساسية للتحول إلى العالم الرقمي الذكي.

وأشار إلى أهمية بناء شراكات استراتيجية مع الشركاء المحليين والجهات الحكومية وشركاء الصناعة لإرساء معايير وأطر أمنية موثوقة تساهم في تطوير حلول الحوسبة السحابية العامة التي تلبي احتياجات الشركات بمختلف أحجامها وقطاعاتها.

تضمنت مشاركة هواوي في فعاليات المؤتمر جلستين نقاشيتين. الأولى بعنوان "استعراض ضرورة التوعية بأهمية الأمن السيبراني: حماية المؤسسات وسط مجموعة من الهجمات"، حيث أوضح المهندس محمد أحمد حسن، مدير الحلول التكنولوجية للقطاع العام بشركة هواوي مصر، أهمية دمج الأفراد والعمليات والتكنولوجيا لتحقيق دفاع سيبراني فعال.

كما تناولت الجلسة بعض التصورات الخاطئة عن الأمن السيبراني في الحوسبة السحابية وأكدت أن سحابة هواوي تقدم أكثر من 30 خدمة أمنية يصعب تكرارها من خلال الحلول التقليدية.

بينما ناقشت الجلسة الثانية "استراتيجيات التغلب على برامج الفدية: وطرق استعادتها"، وأكد المهندس يسري البدري، مدير مبيعات الحلول التقنية بشركة هواوي مصر، أهمية تبني المؤسسات لاستراتيجيات الأمن السيبراني لحماية بياناتها من الاختراق وضمان استرجاعها من خلال النسخ الاحتياطية.

وأشار إلى أن حلول هواوي تمكن المؤسسات من استخدام السحابة لتطبيقات متنوعة واستضافة النسخ الاحتياطية مع الامتثال لسيادة البيانات وخصوصيتها.