"بايوبيزنس" تطلق أول جهاز مصري لعلاج الصفراء للأطفال المبتسرين

كشفت شركة "بايوبيزنس"، الشركة المصرية الناشئة في مجال تكنولوجيا صناعة الأجهزة الطبية، عن البدء في تدشين أول خط إنتاج مصري لأجهزة الأطفال المبتسرين تحت اسم "CALIDA" باستخدام تكنولوجيا وماكينات مصرية بنسبة 100%.

وأوضح المهندس مصطفى الوكيل، رئيس مجلس إدارة شركة "بايوبيزنس"، أن خط الإنتاج الجديد بمصنع الشركة في المنطقة الصناعية بأبورواش بمدينة 6 أكتوبر، يُعد الأول من نوعه في مصر والشرق الأوسط، ويمثل نقلة نوعية للصناعة المصرية في مجال الأجهزة الطبية.

وقال الوكيل: إن الخط بدأ بإنتاج جهاز معالجة الصفراء "بايولاكسي" بنموذجيه الـ Basic وAdvanced، والذي يساعد في تقليل زمن العلاج الضوئي. وأوضح أن هذا هو أول منتج على خط الإنتاج الجديد بتصميمات مصرية وعلى يد مصممين ومبرمجين مصريين من أعلى الكفاءات الموجودة في السوقين المصرية والعالمية.

وأضاف الوكيل أن الجهاز تم إطلاقه رسميًا خلال معرض "AFRICA HEALTH ExCON" الذي يُعقد تحت رعاية رئيس الجمهورية، وافتتحه الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي. وأشار إلى أن الشركة لديها خطة استراتيجية للعامين المقبلين تتضمن إنتاج ثلاثة أجهزة للأطفال المبتسرين، وهي حضانة أطفال متطورة من الفئة (A)، جهاز التدفئة للأطفال المبتسرين، وجهاز تنفس صناعي متخصص للأطفال المبتسرين، يحتوي على عدد من براءات الاختراع والعديد من التكنولوجيات المتقدمة التي ستتوفر لأول مرة في الأسواق المصرية والعربية والأفريقية.

وأكد الوكيل أن الشركة تهدف إلى دعم تعميق التصنيع المحلي وتوطين هذه الصناعة في مصر، مما سيؤدي إلى توفير مبالغ كبيرة تُصرف على استيراد هذه المنتجات من الخارج، حيث ستكون المنتجات بديلة للمنتج الأجنبي وبنفس الكفاءة.

وكشف المهندس مصطفى الوكيل أنه سيتم خلال المعرض أيضًا الكشف عن أول نموذج مصري لسماعة لضعاف السمع "هيرينج إيد"، وهي سماعة تتضمن معالج إشارة رقمي (Digital Signal Processor) يعالج الصوت بكفاءة، وتحتوي على تقنية البلوتوث، وسعرها اقتصادي ومناسب لكل الفئات، وهي بنصف ثمن السماعات المستوردة. وقد تم تطويرها بالتعاون مع أكاديمية البحث العلمي والجمعية المصرية للهندسة الطبية.

وأضاف الوكيل أن الأجهزة الطبية للأطفال المبتسرين التي سيتم إنتاجها في مصر ستكون أقل تكلفة بنسبة 50% عن الأجهزة المستوردة، وبنفس الكفاءة والتكنولوجيا. وأشار إلى أن "بايوبيزنس" تنفق 30% من إيراداتها السنوية على البحث والتطوير، من أجل تطوير الصناعة الطبية في مصر، مشيرًا إلى أن الشركة تهدف لتحويل مصر إلى مركز إقليمي لتصدير هذا النوع من الأجهزة الطبية.

وكانت شركة "بايوبيزنس" قد تعاونت خلال أزمة فيروس كورونا مع أكاديمية البحث العلمي والهيئة العربية للتصنيع في إنتاج أول جهاز تنفس صناعي مصري، مما ساهم في سد العجز في أجهزة التنفس الصناعي بالمستشفيات المصرية خلال الجائحة.

