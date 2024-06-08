صافرات الإنذار تدوي في كريات شمونة تزامنًا مع تظاهر الإسرائيليين أمام وزارة الدفاع

دوت صافرات الإنذار في مستوطنة كريات شمونة بإسرائيل بسبب صواريخ من قبل حزب الله، حسبما أفادت قناة القاهرة الإخبارية، في نبأ عاجل لها منذ قليل.

ياتي ذلك تزامنًا مع تواجد آلاف الإسرائيليين يتظاهرون أمام وزارة الدفاع الإسرائيلية في تل أبيب رفضا لسياسات نتنياهو.

في سياق متصل، قال بشير جبر، مراسل "القاهرة الإخبارية"، إنه لم تتوقف القذائف المدفعية عن التساقط باتجاه مناطق جنوب قطاع غزة، ولازلنا نسمع أصوات الانفجارات الناجمة عن تساقط القذائف المدفعية باتجاه كل أحياء مدينة رفح من شرقها إلى غربها.

وأضاف "جبر"، عبر فقرة "جولة المراسلين"، اعلى فضائية "القاهرة الإخبارية"، أن القصف الإسرائيلي مستمر على أكثر من مكان خاصة على مخيم النصيرات، والذي شهد سقوط أكثر من 210 شهداء.

وأشار إلى أن الاحتلال الإسرائيلي يطلق قذائفه بشكل عشوائي باتجاه منازل المواطنين وممتلكاتهم، مؤكدًا أن ما حدث في المحافظة الوسطى هو مجزرة جديدة تضاف إلى سلسلة مجازر الاحتلال الإسرائيلي بحق المواطنين الفلسطينيين.