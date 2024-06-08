شراكة بين "كومن" و"طوكيو مارين" للتوسع وتقديم حلول تأمينية متطورة

أعلنت شركة كومن لوساطة التأمين المصرية عن توقيع شراكة استراتيجية مع شركة طوكيو مارين للتأمين على السيارات، بهدف إطلاق منتجات وحلول تأمينية مبتكرة وحصرية تلبي احتياجات العملاء في سوق التأمين المصري.

وتأتي هذه الشراكة في ظل النمو الكبير في سوق التأمين على السيارات، حيث تشير التقارير إلى أنه من المتوقع أن تسجل سوق التأمين على السيارات العالمية معدل نمو سنوي مركب قدره 6% خلال الفترة من 2024 وحتى 2029.

أكد روجيه زكار، الرئيس التنفيذي لشركة كومن،أن التعاون مع طوكيو مارين، الاسم البارز في قطاع التأمين العالمي، يهدف إلى تقديم منتجات تأمينية حصرية ولأول مرة في السوق المصرية.

وأضاف أن هذا التعاون يأتي استنادًا إلى الخبرات الكبيرة التي تمتلكها كومن في سوق التأمين والتي تمتد لأكثر من 60 عامًا.

وأشار زكار إلى أن أهم المزايا التي سيقدمها المنتج التأميني المشترك مع طوكيو مارين تشمل التأمين الشامل على السيارات وتغطية الحوادث المختلفة مثل السرقة أو الحريق أو السطو، مما يحقق جميع متطلبات أصحاب السيارات من حيث الشعور بالراحة والأمان، خاصة في ظل الارتفاع الكبير في أسعار السيارات خلال الفترة الماضية.

وأوضح زكار أن هذه الشراكة ستحقق فوائد كبيرة للشركتين وعملائهما في السوق، مما يمهد الطريق لمزيد من الخدمات والحلول التأمينية التي ستساهم في النمو المستقبلي لعالم التأمين. وأشار إلى أن كومن منذ افتتاح مكتبها في مصر أواخر العام الماضي، عازمة على تنفيذ استراتيجيات وخطط طموحة للتوسع في تقديم خدماتها المبتكرة، بما يتماشى مع خطط الحكومة المصرية في التحول الرقمي.

وأضاف أن الجهود التي تبذلها الحكومة المصرية لتهيئة مناخ الاستثمار وتشجيع الشركات على التوسع وضخ استثمارات جديدة كانت حافزًا كبيرًا لكومن على التوسع. وأكد أن مصر تأتي في مقدمة أولويات الشركة في التوسع الإقليمي نظرًا لحجم السوق التي تزيد على 100 مليون نسمة، بالإضافة إلى التطور الكبير الذي تشهده كافة قطاعات الاقتصاد المصري والتي تتيح فرصًا هائلة للنمو. وكشف عن النجاح الكبير لتطبيق الشركة الإلكتروني بفضل التفرد الذي تمتاز به المنتجات التأمينية التي تقدمها كومن والتي تناسب شريحة واسعة من المجتمع.