هل اعتاد الشاب اقتحام دائرة النجوم؟.. صورة تكشف حقيقة صفعة الهضبة

بعد أن تصدرت أخبار النجم عمرو دياب مواقع الأخبار، وصفحات التواصل الاجتماعي، وأصبح الهضبة عمرو دياب تريند مصر والعالم، ووضع في قفص الاتهام من جانب الجمهور، بعد موجة من الغضب جراء صفعة معجب حاول التقاط «سيلفي» معه في أحد الأفراح تدوالي رواد السوشيال ميديا صورة للشاب المعجب الذي صفعه الفنان عمرو دياب ، في فيديو آخر هو يحاول الإمساك بذراع الفنان محمد رمضان لإلتقاط صورة معه.

ربط رواد التواصل الاجتماعي هاتين الصورتين بأن الشاب تعود الظهور في الأفراح بجانب النجوم وتكرار نفس العادة التي أغضبت الهضبة .

يذكر أن النجم عمرو دياب كان قد تصدر المواقع الإخبارية، وصفحات التواصل الاجتماعي خلال الساعات القليلة الماضية، وأصبح الهضبة عمرو دياب تريند مصر والعالم، بعد موجة من الغضب جراء صفعة معجب حاول التقاط «سيلفي» معه في أحد الأفراح.