ads
السبت 08 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

ثقافة

ورش وندوات وعروض فنية.. القومي لثقافة الطفل يحتفى "باليوم العالمى للبيئة"

بالتعاون مع وزارة البيئة

جانب من الاحتفالية
جانب من الاحتفالية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

احتفل المركز القومي لثقافة الطفل، باليوم العالمى للبيئة وذلك بالحديقة الثقافية للأطفال، ضمن خطة وزارة الثقافة، وبإشراف الدكتور هشام عزمي أمين عام المجلس الأعلى للثقافة.

وجرى تقديم العديد من الفعاليات والأنشطة والورش الفنية بالتعاون مع وزارة البيئة منها :

◇ ورشة “ ضفدعة بالورق ” ريهام جمال

◇ ورشة "حظاظة بالخيط الصوف" فاطمة إبراهيم 

◇  ورشة "رسم وتلوين" عن البيئة نهى حراز 

◇ ورشة "مركب أورجامي بالورق" مروة طلبة 

◇ رسم على الوجه حنان المفتى 

• ورش مقدمة من وزارة البيئة 

◇ ورشة “ قلوب من الفوم ” محمد عباس

 ◇  "رسم على الوجه" كريمة محمود

◇ ورشة "تلوين بوستر عن البيئة" محمد عبد السلام 

وعلى المسرح الصغير أقيمت العديد من الفعاليات منها :

• ندوة عن "اخطار اللحوم المصنعة" تحدثت فيها د. علا محمد مسئول الطب البيطرى عن أخطار تناول اللحوم المصنعة والإندومى والمواد الحافظة على الأطفال وصحتهم، أدارت الندوة ولاء محمد مدير الحديقة.

• عرض فنى لفرقة الفنون الاستعراضية "بنات وبس" تدريب الفنان عبد الرحمن أوسكار.

•  ندوة بعنوان " حوار الأجيال" بحضور الكاتبة زهراء سلامة والمبدع الصغير عبد الرحمن ماهر ووالده أدار اللقاء الباحث أحمد عبد العليم مدير عام بحوث الطفل بالمركز وتحدث فيها عن اهتمامات كل من الأطفال والكبار والتقارب الفكرى بينهما واحتياجات كل منهما وكيف يجب أن يحدث تقارب فى وجهات النظر وتحدثت الكاتبة زهراء سلامة عن تأثير  وسائل التواصل الاجتماعي في حياة كل منهم السلبى والإيجابى.

يشار الى ان الاحتفال جاء ضمن برنامج "أحلى إجازة" الذى يقدم بالحديقة الثقافية يوميا على مدار الأسبوع ويقدم المركز القومي لثقافة الطفل جميع الأنشطة مجانا للأطفال.

قد تكون صورة ‏‏‏٧‏ أشخاص‏ و‏شطرنج‏‏
قد تكون صورة ‏‏‏‏٤‏ أشخاص‏، و‏نصب تذكاري‏‏ و‏حشد‏‏
قد تكون صورة ‏‏‏١٢‏ شخصًا‏ و‏تحتوي على النص '‏‎WEI deynu ~ e and‎‏'‏‏
قد تكون صورة ‏‏٦‏ أشخاص‏
قد تكون صورة ‏‏‏٤‏ أشخاص‏ و‏طاولة‏‏
قد تكون صورة ‏‏‏‏٤‏ أشخاص‏، و‏مِنبر‏‏ و‏نص‏‏
قد تكون صورة ‏‏‏٥‏ أشخاص‏ و‏طاولة‏‏
قد تكون صورة ‏‏‏‏٤‏ أشخاص‏، و‏‏أشخاص يدرسون‏، و‏مِنبر‏‏‏ و‏نص‏‏
قد تكون صورة ‏‏٥‏ أشخاص‏
قد تكون صورة ‏‏٥‏ أشخاص‏
قد تكون صورة ‏‏‏شخصين‏، و‏حجاب‏‏ و‏مِنبر‏‏
المركز القومي لثقافة الطفل اليوم العالمي للبيئة المجلس الأعلى للثقافة خطة وزارة الثقافة وزارة البيئة الدكتور هشام عزمي ورش وندوات وعروض فنية المسرح الصغير الحديقة الثقافية