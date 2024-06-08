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السبت 08 يونيو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

علي فرج يتأهل لنهائي بطولة بريطانيا المفتوحة للإسكواش

على فرج
على فرج
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نجح علي فرج لاعب وادى دجلة، والمصنف الأول عالمياً، في التأهل لنهائي بطولة بريطانيا المفتوحة للإسكواش، إحدى البطولات البلاتينية، على حساب جويل مكين، ليواصل فرج مسيرة تقديم أداء قوي بكبرى البطولات المحلية والدولية.
وتأهل بطل وادى دجلة، علي فرج للمباراة النهائية لبطولة بريطانيا للاسكواش، وذلك بعد تغلبه على جويل مكين بنتيجة (3-0) بواقع نقاط (11-3) (11-9) (11-7).

وتُعد بطولة بريطانيا المفتوحة للاسكواش، إحدى البطولات البلاتينية في لعبة الإسكواش، وتقام البطولة خلال الفترة من 2 حتى 9 يونيو الجاري، بقيمة جوائز مالية تصل إلى 194500 ألف دولار.
وأسهم وادى دجلة بشكل فعال في تطوير لعبة الإسكواش في مصر، وانعكست نتائج هذه الجهود في فوز فريق النادي ببطولة الدوري العام للإسكواش لمدة 6 مواسم متتالية، وتتويج مصر ببطولات دولية، بالإضافة إلى تصدر لاعبيها التصنيف الدولي للعبة.

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