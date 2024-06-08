وكيل تموين شمال سيناء يكشف الاستعدادات لاستقبال عيد الأضحى

أكد رأفت العيد وكيل وزارة التموين بشمال سيناء أن مديرية التموين والتجارة الداخلية بشمال سيناء استعدت لاستقبال عيد الأضحى المبارك بتوفير اللحوم المجمدة والأضاحي للمواطنين قبل حلول العيد.

وقال العبد فى تصريحات لـ البوابة نيوز، إن تموين شمال سيناء أعلنت لأهالي المحافظة أن باب الحجز مفتوح لحجز الخرفان الرحماني بسعر الكيلو القائم من 195 جنيها حتى 210 جنيهات وذلك بمقر فرع الجملة بمجمع المصالح بمدينة العريش ودفع ألف جنيه كجدية حجز علي ان يتوافر الخراف بأوزان تبدأ من 50 كجم فما أكثر .

وأضاف العبد أن الجمعيات الاستهلاكية بشمال سيناء ستحصل على كميات كبيرة من اللحوم من قبل جهاز الخدمة الوطنية بكميات كبيرة قبل حلول عيد الأضحى المبارك كما يتوافر حاليا بالمحافظة 4 أطنان من اللحوم المجمدة بسعر الكيلو 220 جنيها من الشركة القابضة.

وتابع أن الدجاج البرازيلي يتوافر حاليا بكميات كبيرة والدجاج المحلي أيضًا وأسعار الدجاج تختلف طبقا لاختلاف الأوزان فقائمة الاسعار للدجاج البرازيلي تأتي بواقع 900 جرام بسعر 121.5 جنيها والدجاج وزن كيلو جرام بسعر 135 جنيها ووزن كيلو و100 جرام بسعر 148.5 جنيها ووزن كيلو و200 جرام بسعر 162 جنيها ووزن كيلو و300 جرام بسعر 175.5 جنيها ووزن كيلو و400 جرام بسعر 189 جنيها أما الاوراك البرازيلي وزن 900 جرام بسعر 110 جنيهات وصدور وزن 450 جرام بسعر 110 جنيهات طبقا لأسعار الشركة القابضة .

واستطرد: الدجاج المحلي وزن يتراوح من 950 إلى ألف جرام بسعر 131.75 جنيها ووزن كيلو حتى كيلو و100 بسعر 148.75 جنيها ووزن كيلو و 100 جرام إلى كيلو و200 جرام بسعر 155.25 جنيها ووزن كيلو و200 جرام حتي كيلو و300 جرام بسعر 175 جنيها ووزن من كيلو و300 جرام حتى كيلو و400 جرام بسعر 182.25 جنيها .