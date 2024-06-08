إطلاق "الكبسولة" مع نجاتي لدعم الشباب المصري في رحلة ريادة الأعمال

كشفت شركة "فيكتوري لينك" للحلول التكنولوجية والرقمية المتكاملة عن إطلاق شركتها الجديدة "VAS BOX"، وهي الشركة المتخصصة في إنتاج المحتوى الرقمي وخدمات ما بعد الإنتاج. وتأتي هذه الخطوة في إطار التوجه المستقبلي لتلبية احتياجات السوق المتزايدة للمحتوى الرقمي المتميز والمتنوع.

من خلال محتوى "الكبسولة"، يتم تقديم نصائح عملية ومعلومات قيمة حول إدارة المشاريع، وكيفية التعامل مع التحديات والفرص في بيئة الأعمال الحالية. وتأتي هذه المبادرة في ظل تزايد أهمية الشركات الناشئة في مصر، حيث وصل عددها إلى 1000 شركة في عام 2024، مما يبرز الحاجة الملحة لدعم وتوجيه الشباب الراغب في بدء مشاريعهم الخاصة.

من جانبه، أشار "محمد أبو النجا نجاتي" إلى أهمية استخدام التكنولوجيا الحديثة في دعم رواد الأعمال، حيث أنها تلعب دورًا كبيرًا في توجيه الشباب نحو الابتكار والمبادرة في بيئة الأعمال. ومن خلال توفير معلومات مبسطة ومفيدة، يساعد محتوى "الكبسولة" الشباب في استغلال الفرص المتاحة وتحقيق نجاحاتهم في سوق العمل.

انجي الصبان

وفي سياق متصل، أكدت "إنجي الصبان"، الرئيس التنفيذي لمجموعة شركات "فيكتوري لينك" ورئيس مجلس إدارة شركة "VAS BOX"، أهمية مواكبة التطورات السريعة في صناعة الإنتاج الإعلامي، وتقديم الدعم اللازم لصناع المحتوى لمواجهة التحديات والمنافسة في السوق.

أشار "هيثم سعيد"، نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة شركات "فيكتوري لينك" والرئيس التنفيذي لشركة "VAS BOX"، إلى أن مصر تحافظ على مكانتها في بيئة الأعمال على الصعيدين المحلي والإقليمي، مما يوفر فرصًا كبيرة للشباب الراغب في الدخول في عالم ريادة الأعمال.