حبس عصابة شرطة مزيفة سرقوا تاجر خردة بالظاهر

قررت جهات التحقيق بالقاهرة، حبس 3 أشخاص 4 أيام على ذمة التحقيقات لانتحال صفة رجال شرطة، وسرقوا متعلقات تاجر خردة بمنطقة الظاهرة وكلفت المباحث الجنائية بإجراء التحريات حول الواقعة.

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة ألقت القبض علي 3 أشخاص – لهم معلومات جنائية بدائرة قسم شرطة الظاهر لقيامهم بسرقة متعلقات تاجر "خردة" (هاتف محمول، مبلغ مالى) بأسلوب انتحال الصفة حال تواجده بأحد الشوارع بدائرة القسم، وبحوزتهم (فرد خرطوش وعدد من الطلقات – طبنجة صوت – هاتفين محمول "أحدهما خاص بالمجنى عليه والآخر مجهول المصدر) بمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة ، كما اعترفوا بارتكاب واقعة سرقة بذات الأسلوب .