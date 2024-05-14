محافظ القليوبية يتفقد سير العمل في مشروعات حياة كريمة بشبين القناطر

واصل عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، اليوم الثلاثاء، جهوده لمتابعة المشروع القومي والمبادرة الرئاسية حياة كريمة لتطوير الريف المصري بقرى مركز شبين القناطر.

يأتي ذلك لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين في مختلف المجالات، وذلك من خلال تفقد سير العمل في عدد من مشروعات تطوير الوحدات الصحية ونقاط الإطفاء والمواقف بقرى الأحراز وطحوريا والقلزم وكفر الصهبي وتل بني تميم ومنشية الكرام وعرب جهينة وعرب الصوالحة.

بدأ المحافظ الجولة بتفقد الوحدة الصحية بالأحراز والتي جرى الانتهاء منها بنسبة 100% وتسليمها لمديرية الصحة، والتي بلغت تكلفتها 50 مليون جنيه وأُنشئت على مساحة 1200 متر، وتهدف إلى تحسين مستوى الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين وتفقد مختلف أقسام الوحدة، بما في ذلك قسم الاستقبال والطوارئ، وقسم المعامل، وقسم الصيدلية، وتأكد من جودة تنفيذ أعمال التطوير وفقًا للمواصفات المعمول بها لتقدم خدمات منظومة التأمين الصحي الشامل.

كما تفقد أعمال إنشاء الوحدة الصحية بالقلزم والمكونة من 3 طوابق وتقع على مساحة 1500 متر ووصلت نسبة تنفيذها إلى 68% وسيتم الانتهاء منها خلال شهرين، مشددًا على ضرورة دفع الأعمال وتكثيف العمالة والانتهاء منها وفق الجدول الزمني المحدد، وإلا سيتم سحب الأعمال واتخاذ الإجراءات القانونية مشيرا إلى أنه سيقوم بجولات مكثفة لمتابعة المشروعات المتأخر تسليمها والتنسيق مع الشركات المنفذة لتذليل أي معوقات.

وتابع المحافظ الجولة بتفقد أعمال الوحدة الصحية بكفر الصهبي والتي بلغت نسبة تنفيذها 70% وبلغت تكلفتها 50 مليون جنيه ويتم إنشاؤها على مساحة 3000م2، ويتم الآن أعمال الدهانات بالطابق الثالث وأعمال تأسيس المحارة والكهرباء والسباكة بالطابق الأرضي والثاني.

ووجه المحافظ بدفع الأعمال والانتهاء منها وفق الجدول الزمني المحدد والالتزام بالمواصفات القياسية المطلوبة والمعتمدة وفق النموذج المعد من وزارة الصحة، مشددا على ضرورة تلافي أي ملحوظات يتم رصدها أولا بأول وتوريد المستلزمات المطلوبة لتركيبها فور الانتهاء من الإنشاءات.

وخلال جولته تفقد محافظ القليوبية أيضا أعمال إنشاء المركز الطبي لقرية بني تميم ليقدم الخدمات الصحية لأكثر من 10 قرى مجاورة ويقع على مساحة 1800 متر ومكون من أربع طوابق ويبلغ تكلفته 60 مليون جنيه ووصلت نسبة تنفيذه 60%، حيث يتم الآن أعمال المحارة والسباكة وتم تسليم الأعمال لشركة جديدة بعد سحب العملية من أحد الشركات المتقاعسة وسيتم الانتهاء من المشروع بالكامل خلال شهرين من تاريخه.

كما تفقد الهجان خلال جولته الوحدة الصحية بقريتي منشأة الكرام وعرب جهينة والتي بلغت نسبة تنفيذهما 75%، وجاري أعمال التشطيبات الداخلية والخارجية للوحدتين وسيتم الانتهاء منهما خلال ثلاثة أشهر.

وأكد المحافظ أن تطوير الوحدات الصحية هو أحد أهم أولوياتنا، وذلك إيمانًا منا بأهمية الصحة في حياة المواطنين، ونعمل على تطوير جميع الوحدات الصحية بالمحافظة بشكل تدريجي، لضمان حصول جميع المواطنين على خدمات صحية رفيعة المستوى.

وفي سياق متصل تفقد الهجان نقطة إطفاء طحوريا والتي تقع على مساحة 350 متر وتم الانتهاء منها بنسبة 60%، حيث يتم الآن أعمال بلاط السيراميك والدهانات واستكمال الموقع العام حيث وجه المحافظ بضرورة الانتهاء من الوحدة بالكامل خلال 15 يوم لتسليمها لمديرية أمن القليوبية لتشغيلها.

وأكد المحافظ، أن تطوير نقاط الإطفاء هو أمر ضروري لضمان سلامة المواطنين وحماية ممتلكاتهم، ونعمل على تطوير جميع نقاط الإطفاء بالمحافظة بشكل تدريجي، لضمان سرعة الاستجابة للحرائق والحد من أضرارها.

كما تفقد خلال جولته أعمال إنشاء موقف سيارات قرية طحوريا والذي يخضع أيضاً لأعمال تطوير وتجهيزات شاملة تهدف إلى تحسين خدمة المواطنين، موجها بسرعة توريد مكونات الموقف من بينها التندات الحديدية ورصف باكيات الموقف وإنشاء بلدورات لتنظيم عملية دخول وخروج السيارات موجها بتكثيف العمالة للانتهاء من الموقف بالكامل خلال 15 يوم من تاريخه، مشيرًا أنه سيتابع ما يستجد من أعمال بالموقف خلال جولة ميدانية أخرى سيتم تنظيمها خلال أيام.

وأكد المحافظ، أهمية تحسين خدمات المواقف، وذلك لتوفير بيئة مريحة وآمنة للمواطنين، وقال "نعمل على تطوير جميع المواقف بالمحافظة بشكل تدريجي، لضمان حصول المواطنين على خدمات أفضل".

واختتم المحافظ الجولة بتفقد أعمال إنشاء محطة معالجة منشأة الكرام بزمام عرب الصوالحة على مساحة 3 فدان لخدمة عدد من القرى وهم (تل بني تميم - كفر سليمان الور - كفر سعد بحيري - كفر الشرفا - منشأة الكرام)، حيث تابع أعمال إنشاء المحطة، وتم الانتهاء من أعمال إنشاء أحواض الترسيب ووصلت نسبة تنفيذ الأعمال المدنية بالمحطة إلى 100%، كما جرى تركيب أعمال الكهروميكانيكا بنسبة 95%، وجاري أعمال إنشاء أنظمة إنذار الحريق، ووجه المحافظ بالعمل على مدار الساعة لتسليم المشروع في أقرب وقت لتأخره كثيراً وحاجة المواطنين إليه لحل مشكلة الصرف الصحي في تلك القرى، ومن الجدير بالذكر أن المحطة ستعمل بطاقة 10/20 ألف متر٣/يوم، وتبلغ التكلفة التقديرية للمحطة 460 مليون جنيه، حيث تم تسليمها إلى مسئولي الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية.

وخلال الجولة، التقى محافظ القليوبية، بعددٍ من المواطنين واستمع لمطالبهم وشكواهم، موجهاً مسئولي الجهات ذات الصلة بدراسة هذه المطالب وتقديم الحلول الإيجابية لتلك المشكلات.

مشروعات حياة كريمة

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