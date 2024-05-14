اعتقال جواسيس.. الخارجية البريطانية تستدعي السفير الصيني في لندن

استدعت وزارة الخارجية البريطانية السفير الصيني في لندن، اليوم الثلاثاء 14 مايو 2024 على خلفية اعتقال جواسيس.

أكدت مديرة وكالة الاستخبارات السيبرانية GSHQ البريطانية، آن كيست بتلر، الثلاثاء، أن الصين تشكل خطرًا إلكترونيًا حقيقيًا ومتزايدًا على المملكة المتحدة.

وأشارت بتلر إلى أن روسيا وإيران يشكلان تهديدًا مباشرًا، بينما بكين تمثل تحديًا حاسمًا"، مضيفة في مؤتمر أمني في برمنجهام: "كما قال رئيس الوزراء، فإن السنوات القليلة المقبلة ستكون من أخطر الأعوام وأكثرها تحولا".

وأوضحت أن التهديد الذي تمثله روسيا حاد ومنتشر عالميًا، بينما تظل إيران عدوانية في الفضاء الإلكتروني"، مضيفة أنه "بينما التحدي الأكبر تمثله الصين".

وتأتي تصريحات بتلر في أعقاب الهجوم الإلكتروني الذي استهدف وزارة الدفاع البريطانية.

وتم التكهن بأن الصين هي التي نفذت الاختراق، لكن ريشي سوناك رفض تحديد "الفاعل الخبيث" الذي يقف وراءه، وفق صحيفة "الإندبندنت" البريطانية.