ضبط شخص بتهمة تزوير المحررات الرسمية بأسيوط

تمكنت الأجهزة الأمنية بقطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود أبو عمرة مساعد وزير الداخلية اليوم من ضبط شخص بأسيوط لقيامه بمزاولة نشاط إجرامي تخصص في تزوير المحررات الرسمية.

في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم تزوير المحررات الرسمية وترويجها.. فقد أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن أسيوط قيام (أحد الأشخاص"له معلومات جنائية"- مقيم بدائرة مركز شرطة الفتح) بتزوير المحررات الرسمية.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه.. وعثر بداخل مسكنه على (الأجهزة والأدوات المستخدمة فى التزوير – عدد من المستندات المزورة والمنسوب صدورها لجهات حكومية).. وإعترف بإرتكابه عمليات التزوير وحيازته للمضبوطات بقصد التربح المادى.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.