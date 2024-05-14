"صحة النواب" توصي جميع المنشآت الطبية بتقديم العلاج لحالات الطوارئ بالمجان

أوصت لجنة الصحة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور أشرف حاتم، بأهمية التنبيه على مديري الشئون الصحية بالمحافظات و قطاعي مكتب وزير الصحة والسكان وقطاع الطب العلاجي بوزارة الصحة والسكان على تفعيل قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ١٠٦٣ لسنة ۲۰۱٤ بشأن التزام جميع المنشآت الطبية والمستشفيات بتقديم العلاج لحالات الطوارئ والحوادث بالمجان لمدة ٤٨ ساعة مع التنويه بأن اللائحة رقم ٧٥ لسنة ۲۰۲٤ هي لائحة استرشاديه لاسترداد مقابل الخدمات الصحية المؤداة من قبل التأمين الصحي ونفقة الدولة وان تمتع المواطن المصري بالخدمة الصحية ليس رفاهية بل هو حق دستورى.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الصحة والسكان بمجلس النواب برئاسة الدكتور أشرف حاتم اليوم لمناقشة مشروعي قانوني بربط الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2024/2025، لوزارة الصحة .

وأكد د. أشرف حاتم ،أنه بالنسبة للخدمات أو التدخلات الطبية التي تكون خارج تغطية نفقة الدولة ، يتم دفعها من صندوق المستشفى بنسبة (٢٥) بقرار من مجلس أدارة المستشفى وبالنسبة للعيادات الخارجية و الحالات المزمنة والتكرارية مثل الضغط والسكر وامراض الدم والصدر والقلب يتم صدور قرار صرف العلاج على نفقة التأمين الصحي أو نفقة الدولة.

وبالنسبة للحالات الحادة يتم صرف الدواء اللازم على ألا يزيد عن ثلاثة أصناف من الأدوية الأساسية المحدثة من الإدارة المركزية للصيدلة بوزارة الصحة والسكان حسب كل حالة وقرار الطبيب الأخصائي على ألا تحتوي على مكملات غذائية أو فيتامينات .

