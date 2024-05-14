الاستعداد لاستخراج 2835 شهادة بيانات تم التقديم عليها عبر المراكز التكنولوجية بالشرقية

تواصل المراكز التكنولوجية بمحافظة الشرقية استقبال طلبات المواطنين للتقديم على قانون التصالح الجديد رقم 187لسنة 2023 ولائحته التنفيذية في بعض مخالفات البناء.

وكلف الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية رؤساء المراكز والمدن والأحياء بتقديم كل التيسيرات للمواطنين لتقديم طلبات التصالح على مخالفات البناء بسهولة ويسر، للاستفادة من حزمة التيسيرات المقدمة من الدولة لتوفيق أوضاعهم القانونية والدخول تحت مظلة القانون.

وأشار المحافظ أنه في إطار تفعيل قانون التصالح رقم 187 لسنة 2023 و كبداية لاستقبال الطلبات من المواطنين و تسهيلا للإجراءات، تم تفعيل التقديم علي طلب شهادة بيانات بالمراكز التكنولوجية بجميع مراكز ووحدات المحافظة و من خلال البوابة الحكومية لخدمات المحليات او التطبيق الصادر حديثاً من وزارة التخطيط.

وتقوم إدارة المتغيرات المكانية بالديوان العام و المراكز بفحص الطلبات واجراء المعاينات وإصدار شهادة بجميع بيانات العقار المطلوبة من الإدارات الهندسية وإدارات التخطيط العمراني و إدارة أملاك الدولة، وذلك تسهيلاً على المواطنين لتكون البيانات متاحة من خلال شهادة واحدة يتقدم بها المواطن بملفات التصالح تسهيلاً على المواطن وتسريعاً لوتيرة العمل.

ووجه المحافظ بتعاون جميع الإدارات الهندسية والأملاك والمتغيرات المكانية وذلك لضمان سرعة انجاز الطلبات المقدمة من المواطنين و تشكيل لجان لجميع الوحدات المحلية بالمحافظة، لضمان سرعة الانتهاء من المعاينات اللازمة للطلبات المقدمة وإعداد تقرير يومي بعدد الطلبات المقدمة و المعاينات و نسبة الإنجاز فيها.

ويذكر، أن المتغيرات المكانية تستعد لاستخراج 2835 شهادة بيانات تم التقديم عليها من المواطنين عبر المراكز التكنولوجية بمختلف مراكز ومدن وأحياء المحافظة لاستكمال إجراءات التقديم للتصالح علي مخالفات البناء وفقاً للقانون وجاءت بياناتها كالتالي حيث تم استقبال 2655 طلب من خلال شباك المنظومة الإلكترونية الخاصة بالمراكز التكنولوجية و59 طلب من خلال البوابة الإلكترونية للمحليات و121طلب من خلال تطبيق الهاتف المحمول.