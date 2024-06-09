«التموين»: ضخ 150 طن يوميًا من اللحوم الطازجة بالمجمعات الاستهلاكية والمنافذ المتحركة

أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية زيادة ضخ اللحوم الطازجة في المجمعات الاستهلاكية والمنافذ المتحركة بما يقارب 150 طنا يوميا، وذلك في إطار الاستعداد لعيد الأضحى المبارك.

وأوضحت الوزارة في بيان، اليوم السبت أنه تم ضخ 5000 رأس من اللحوم الضأن المبردة، و5000 رأس خراف حية بالشوادر التي جهزتها الشركة القابضة للصناعات الغذائية.

وأوضح المتحدث الرسمي للوزارة أحمد كمال أنه تم إنشاء غرفة عمليات مركزية بالوزارة لمتابعة توافر السلع والحالة التموينية من توافر الخبز المدعم والسياحي، والالتزام بالأسعار والأوزان المقررة، وصرف السلع التموينية وأسطوانات الغاز ومحطات الوقود، منوها بأنه تم إنشاء غرفة عمليات مركزية بالشركة القابضة للصناعات الغذائية ومديريات التموين والإدارات التابعة أيضا.

وأكد أن المجمعات الاستهلاكية ستعمل يوم وقفة عيد الأضحي المبارك وخلال أيام العيد، مبينا أنه يتم ضخ 180 ألف طن سكر بالمجمعات الاستهلاكية، و60 ألف طن زيت طعام، و20 ألف طن مكرونة، و15 ألف طن أرز، كما تم توجيه مديريات التموين والأجهزة الرقابية بالوزارة بالمرور الدائم على كل الأنشطة التموينية والأسواق للتأكد من وفرة السلع وجودتها.