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الأحد 09 يونيو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

إصابة 23 شخصًا فى حادث انقلاب سيارة بأسوان

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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أصيب 23 شخصًا، مساء أمس السبت، فى حادث انقلاب سيارة نقل بطريق العلاقى بمحافظة أسوان، وتم الدفع بسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث والتعامل مع المصابين.

تلقت مديرية الشئون الصحية بأسوان، تحت إشراف الدكتور محمد سعيد، وكيل وزارة الصحة بأسوان، والدكتور مصطفى أبو المجد، مدير عام الطب الوقائى بأسوان، إخطارًا يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة نقل على طريق العلاقى وجميعهم يحملون الجنسية السودانية.

وأسفر الحادث عن إصابة 23 شخصًا وجميعهم يحملون الجنسية السودانية، وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج وتقديم الرعاية الطبية اللازمة للمصابين، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الحادث.

 

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