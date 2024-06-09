ميتا تبتكر ميزة "المجتمعات" الجديدة على ماسنجر

أعلنت شركة ميتا عن ميزة جديدة تسمى "المجتمعات" (Communities) تسمح للمستخدمين بإنشاء مجموعات محادثة كبيرة دون الحاجة إلى وجود صفحة أو مجموعة مرتبطة بها على فيسبوك. تتيح هذه الميزة للمسؤولين إضافة ما يصل إلى 5000 شخص، حتى لو لم يكونوا جزءًا من مجموعة فيسبوك. قُدمت هذه الميزة لأول مرة في عام 2022، وهي تُمكن مسؤولي مجموعات فيسبوك من إنشاء غرف دردشة لأعضاء المجموعات، مشابهة لتلك الموجودة على منصة ديسكورد.

الخصوصية وإتاحة الميزة في ماسنجر

تعتبر المجتمعات مجموعات دردشة مفتوحة للجميع، مما يسمح للمستخدمين بإنشاء مجموعات للمناطق السكنية أو المدارس أو لأحداث معينة. على الرغم من ذلك، أوضحت ميتا أن إنشاء "المجتمعات" عبر تطبيق ماسنجر ليس متاحًا للجميع بعد، ويجب على المستخدمين أن يدركوا وجود مستوى مختلف من الخصوصية في المجتمعات مقارنة بالمحادثات الشخصية التقليدية.

توسيع قدرات المراسلة في منصات ميتا الأخرى

تأتي هذه التحديثات لتطبيق ماسنجر بهدف جعله أكثر تشابهًا مع منصات مثل واتساب وديسكورد. في عام 2022، أضاف واتساب ميزة المجتمعات التي تسمح للمسؤولين بالتواصل مع آلاف الأشخاص في وقت واحد. تُعد المراسلة الفورية جزءًا أساسيًا من منصات ميتا الأخرى مثل إنستاجرام، حيث أشار رئيس إنستاجرام، آدم موسيري، إلى أن الرسائل المباشرة تشكل جزءًا كبيرًا من نمو المنصة. قدمت إنستاجرام أيضًا ميزة "القنوات" التي تتيح لصناع المحتوى إرسال التحديثات والإعلانات للمتابعين، مشابهة لتطبيقات تيليجرام وواتساب.

كيفية استخدام ميزة المجتمعات على ماسنجر

لا تتوفر إمكانية إنشاء مجتمع جديد على ماسنجر لجميع الأشخاص أو على جميع المنصات في الوقت الحالي. إذا لم تكن هذه الميزة متاحة لديك بعد، يمكنك التعرف على المزيد حول استخدام دردشات المجتمع المرتبطة بمجموعات فيسبوك. يمكنك إنشاء مجتمع مخصص على ماسنجر للتواصل مع الأشخاص الذين لديهم اهتمامات مشتركة. تُدار هذه المجتمعات بواسطة مسؤولي المجتمع، ويمكن لأي شخص على ماسنجر العثور عليها والانضمام إليها. لا تُعتبر هذه المجتمعات جزءًا من مجموعات فيسبوك ولا تحتوي على نفس الميزات.

الخصوصية والإشراف في مجتمعات ماسنجر

نظرًا لأن المجتمعات على ماسنجر مصممة لتعزيز المزيد من المحادثات العامة، فإنها لا تتبع نفس إرشادات الخصوصية التي تتبعها الرسائل الشخصية على ماسنجر. بدلًا من ذلك، تتبع إرشادات خصوصية مشابهة لتلك الخاصة بدردشات المجتمع المرتبطة بمجموعات فيسبوك. على سبيل المثال، يمكن لجميع أعضاء المجتمع الحاليين والمستقبليين رؤية محتوى الدردشة، وتقوم ميتا بمراجعة المحتوى لضمان التزامه بمعايير المجتمع.

صلاحيات مسؤولي وأعضاء المجتمعات

يوضح الجدول التالي ما يمكن للمسؤولين والأعضاء القيام به في المجتمعات التي يتم إنشاؤها على ماسنجر:

العمل مسؤولو المجتمع أعضاء المجتمع دعوة أعضاء جدد للانضمام إلى مجتمع أو دردشة مجتمع ✔ ✔ إنشاء دردشات المجتمع ✔ إزالة شخص ما من مجتمع أو دردشة مجتمع ✔ الموافقة على طلبات العضوية في المجتمع ✔ وفقًا للإعدادات التي قام المسؤول بتعيينها حذف دردشات المجتمع أو المجتمعات التي لا تتضمن أعضاء ✔ مغادرة المجتمع أو دردشات المجتمع ✔ ✔ الإبلاغ عن محتوى في دردشة مجتمع ✔ ✔ إزالة محتوى في دردشة مجتمع ✔

إذا كانت هذه الميزة متاحة لك، فسترى خيار إنشاء مجتمع جديد في القائمة اليمنى من تطبيق ماسنجر على الهواتف المحمولة.