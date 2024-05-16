خبير يكشف موعد اقتراب الدولار من 40 جنيها بالبنوك

كشف الدكتور محمد عبد الهادي خبير أسواق المال، عن العوامل التي أثرت في صعود الدولار خلال الفترة السابقة.

حيث قال عبد الهادي في تصريح لـ "البوابة نيوز"، إن الدولار شهد خلال الفترة السابقة ارتفاعًا ملحوظا، وذلك نتيجة لشح السيولة من العملة الأجنبية أمام العملة المحلية حتى بلغت الفجوة التمويلية إلى 100 مليار دولار، كما أن التوترات الجيوسياسية التي تحدث في منطقة الشرق الأوسط، أدت إلي انخفاض مصدرين من مصادر العملة الأجنبية، وهما إيرادات الدولة من قناة السويس والتي كانت تجلب ما يقارب من 9 إلي 10 مليار دولار، ولكن انخفضت نتيجة لما يحدث في محيط البحر الاحمر والاشتباكات من جانب الحوثيين ، وأيضا السياحة والتي تأثرت بالتبعية جراء الحرب والتي كانت تجلب للدولة 13 مليار دولار، بالإضافة إلى عامل آخر يتمثل في تحويلات المصريين في الخارج والتي ارتفعت خلال السنوات السابقة إلى 33 مليار دولار.

كما أوضح عبد الهادي خبير أسواق المال الخطوات التي قامت بها الدولة وساعدت ودعمت انخفاض سعر الدولار وتقليل الفجوة التمويلية الي 28.5 مليار دولار وتضمنت مشروع راس الحكمة وحصيلة دولارية 35 مليار دولار، كما أن الدولة حصلت علي الدفعة الثانية بقيمة 14 مليار دولار والتي أصبحت هي قبلة الحياة لاقتصاد المصري، بالإضافة لرفع أسعار الفائدة 6% مع تحرير سعر صرف مرن بالكامل،مما نتج عنه إلغاء السوق الموازي وزيادة حصيلة تحويلات المصريين في الخارج بشكل متسارع ، بالإضافة لاتفاقية مع صندوق النقد الدولي بإتمام كافة متطلبات الصندوق.

حيث نتج عنه زيادة قيمة القرض إلى 8 مليار دولار و 1.2 مليار دولار من صندوق الاستدامة، كما أن الإفراج عن كافة السلع الموجودة بالموانئ المصرية، ساعد على خفض الدولار، بالإضافة إلى تعديل نظرة المؤسسات العالمية مثل فيتش من مستقرة الي إيجابية ، وبالتالي ارتفاع حصيلة العملة الأجنبية في الدولة المصرية حققت التوازن في الاقتصاد المصري مما سوف ينعكس علي سعر الدولار ليسجل في الأجل القصير 40 دولار.

كما توقع عبدالهادي، أنه محتمل علي الأجل القصير أن يتحرك سعر صرف الدولار ما بين 42-40 جنيها حتى نهاية العام، حيث يأتي ذلك مع دراسة كافة المتغيرات الأخري داخليا وخارجيا.

ومنها داخليا في مقايس استخدام الحصيلة الدولارية في مشروعات إنتاجية وخارجيا يتوقف علي قرارات الاحتياطي الفيدرالي من خلال تحديد سعر الفائدة، وهل سوف ينخفض مما سوف يؤثر علي انخفاض قيمة الدولار عالميا.