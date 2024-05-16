توقيع اتفاقية "سايكس بيكو" وانتهاء المرحلة الأولى من السد العالي.. أبرز أحداث 16 مايو

يصادف اليوم الخميس الموافق 16شهر مايو، وقوع العديد من الأحداث السياسية والفنية والتاريخية الهامة ونقدم لكم أبرزها:

في عام 1916 - إبرام اتفاقية سايكس بيكو بين فرنسا والمملكة المتحدة وذلك لتحديد مناطق النفوذ في غرب آسيا بعد تهاوي الدولة العثمانية.



1949 - حكومة حسني الزعيم تقر اتفاقية التابلاين، وبموجبها وافقت سوريا على مرور أنبوب لنقل النفط من حقول السعودية إلى ميناء صيدا اللبناني عبر أراضيها.

في عام 1964 - احتفالات بانتهاء العمل في المرحلة الأولى من السد العالي في مصر.

1975 - فريق تسلق نسائي ياباني ينجح بالوصول إلى قمة جبل إفرست ليكون أول فريق نسائي يصل إلى قمة الجبل.

1988 - عودة العلاقات الدبلوماسية بين الجزائر والمغرب بعد قطيعة دامت 12 سنة.

1993 - انتخاب سليمان دميرل رئيسًا لتركيا.

1999 - أمير دولة الكويت الشيخ جابر الأحمد الصباح يصدر مرسومًا أميريًا بإعطاء المرأة حق الترشيح والانتخاب في الكويت وذلك أثناء فترة حل مجلس الأمة والتحضير للانتخابات الجديدة، وقد أسقط مجلس الأمة هذا المرسوم بعد إجراء الانتخابات.

2003 - هجوم إرهابي على مدينة الدار البيضاء المغربية وعرف ب ـ«تفجيرات الدار البيضاء».

2006 - مجلس الأمة الكويتي يوافق على مشروع إعطاء حق الانتخاب والترشيح للمرأة الكويتية وذلك بموافقة 35 عضوا من أصل الحضور.

2007 - الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي يتسلم السلطة رسميًا.

2014 - اندلاع اشتباكات في مدينة بنغازي بين قوات من الجيش الليبي بقيادة اللواء خليفة حفتر ومجموعات مناصرة لتنظيم أنصار الشريعة فيما عرف

2023 - مقتل ما لا يقل عن 84 شخصًا، وإصابة 712، واعتبار أكثر من 100 في عداد المفقودين، إثر إعصار موكا الذي ضرب ميانمار وبنجلاديش وتسبب بأضرار قدرت بنحو 1.07 مليون دولار.

المواليد

كما يصادف اليوم ميلاد العديد من الشخصيات البارزة ومنها:

في عام 1845 ولد إيليا ميتشنيكوف، عالم أحياء دقيقة روسي حاصل على جائزة نوبل في الطب عام 1908.

في عام 1885 - منيرة المهدية، فنانة مصرية.

1900 - عامر السيد عثمان، شيخ عموم المقارئ المصرية.

1915 - ماريو مونيتشيلي، مخرج إيطالي.

1917 - خوان رولفو، كاتب مكسيكي..

1928 - أحمد العسال، عالم مسلم وداعية مصري.

1942 - ياسر العظمة، ممثل سوري.

1943 - ثراء دبسي، ممثلة سورية.

1944 - داني تريجو، ممثل أمريكي.

1945 -جان جاسكو، عالم برديات فرنسي.

1950 - يوهانس بيدنورتز، عالم فيزياء ألماني حاصل على جائزة نوبل في الفيزياء عام 1987.

1951 - إيمانويل تود، مؤلف فرنسي.

1953 - بيرس بروسنان، ممثل أمريكي.

1966 - جانيت جاكسون، مغنية أمريكية.

1968 - لوبوش ميخيل، حكم كرة قدم سلوفاكي.

1969 - ديفيد بوريناز، ممثل أمريكي.

1973 - منى أبو سليمان، إعلامية سعودية.

1978 - ليونيل سكالوني، لاعب كرة قدم أرجنتيني.

1980 - مايكل ألونزو، لاعب كرة قدم إسباني.

1985 - آنيا ميتاغ، لاعبة كرة قدم ألمانية .