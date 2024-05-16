تجديد حبس سائق أوبر المتهم بمحاولة خطف فتاة مدينة نصر

قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح مدينة نصر ، تجديد حبس سائق أوبر المتهم خطف فتاة واغتصابها بدائرة قسم شرطة مدينة نصر، ١٥ يوما علي ذمة التحقيقات.

تعود الواقعة عندما رصدت أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة تداول منشور على مواقع التواصل الإجتماعى مفاده تعرض فتاة لمحاولة خطف أثناء توجهها من القاهرة الجديدة إلى الشيخ زايد وقيام السائق بمحاولة خطفها واغتصابها.

وبعمل التحريات تبين أن وراء ارتكاب الواقعة سائق عمره 24 سنة حاصل على دبلوم زراعة وأن الفتاة استقلت معه السيارة من امام الجامعة الأمريكية بالتجمع لتوصيلها إلى منطقة الشيخ زايد ولكن فى أحد الشوارع الفارغة بنطاق دائرة قسم شرطة مدينة نصر ثان قام المتهم بمحاولة إنزال الفتاة.