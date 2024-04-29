بنمو 25%.. بنك المشرق يحقق 2 مليار درهم صافي أرباح خلال الربع الأول

كشفت النتائج المالية لبنك المشرق، عن زيادة بنسبة 23% في صافي دخل الفوائد، وارتفاع الدخل من غير الفوائد بنسبة 29% خلال الربع الأول من عام 2024، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

وأوضح البنك في بيان، أن القروض والسلفيات ارتفعت بنسبة 7%، بجانب ارتفاع ودائع العملاء بنسبة 6% منذ بداية العام وحتى تاريخه.

وارتفع معدل كفاية رأس المال إلى 17.7%، كما بلغ العائد على حقوق المساهمين 28.0%، ونسبة التكلفة إلى الدخل 26.7%.

وقال عبد العزيز الغرير، رئيس مجلس إدارة المشرق: “أظهر المشرق قدرة عالية على التكيف مع التحديات العالمية، ونجح في تحقيق مؤشرات قوية لنمو معدلات الأصول والتمويل ورأس المال”.

وتعكس هذه المؤشرات مرونة القطاع وقدرته على التكيف مع التغيرات التي يشهدها العالم. وحصل المشرق على إشادة هامة في تقرير براند فاينانس لعام 2024 الذي صنّف البنك كونه العلامة التجارية المصرفية الأسرع نمواً في منطقة الشرق الأوسط، حيث ارتفعت قيمة العلامة التجارية للمشرق بشكل كبير بمعدل بلغ 200% على مدى السنوات الثلاث الماضية. ويمثل هذا النمو الهائل في قيمة علامتنا التجارية، شهادة حية على رؤيتنا الاستراتيجية، وقدرتنا على التكيف، وجهودنا المتواصلة والدؤوبة في مجال الابتكار الذي يركز على العملاء.

وتؤكد كذلك الإشادة "بالمشرق نيو" كأقوى علامة تجارية للخدمات المصرفية الرقمية في دولة الإمارات العربية المتحدة قدرتنا على تقديم أفضل الحلول التكنولوجية للعملاء."

وقال أحمد عبد العال، الرئيس التنفيذي لمجموعة المشرق: "شكلت النتائج المالية المتميزة التي حققناها في الربع الأول من عام 2024، بداية قوية لهذا العام، حيث تمكنا من تسجيل زيادة كبيرة في صافي الأرباح بنسبة 25% لتصل إلى 2 مليار درهم إماراتي، على الرغم من احتساب ضريبة دخل الشركات التي تم فرضها في دولة الإمارات منذ بداية هذا العام بنسبة 9%.

وقد بلغ صافي أرباحنا ما قبل الضريبة 2.3 مليار درهم إماراتي، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 36% على أساس سنوي.

ويأتي هذا النمو الملحوظ بفضل النمو الكبير في الدخل، وانخفاض تكاليف المخاطر، الأمر الذي يسلط الضوء على التزامنا الثابت بتحقيق أعلى مستويات المرونة والكفاءة التشغيلية. كما سجل صافي دخل الفوائد نمواً كبيراً بنسبة 23%، في اتجاه يعكس توسّع ميزانيتنا العمومية وهوامش العملاء المرنة.

بالإضافة إلى ذلك، سجل الدخل من غير الفوائد زيادة كبيرة بلغت 29% على أساس سنوي، وهو ما يمثل 32٪ من إجمالي الدخل، مما يعكس التنوع ومرونة الإيرادات في البنك".

وأضاف: "ومع استمرارنا في التوسع، تظل مرونتنا التشغيلية الركيزة الأساسية في استراتيجيات النمو والتوسع لدينا.

وقد سمح لنا هذا بالتكيف بسرعة مع التحولات الاقتصادية، والحفاظ على التميز في خدماتنا خلال هذا التوسع، مع إدارة المخاطر بفعالية. ويمثل إطلاق "المشرق نيو" في جمهورية مصر العربية خطوة محورية في سياق مساعينا الرامية لتوفير تجارب مصرفية مبسطة ومبتكرة، بما يتماشى مع أهدافنا الرامية إلى تعزيز رضا العملاء."