بحضور محافظ دمياط.. ندوة جماهيرية لمواجهة الهجرة غير الشرعية

شهدت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، والسفيرة نائلة جبر، رئيس اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، فعاليات الندوة التوعوية بمخاطر الهجرة غير الشرعية والبدائل المتاحة والتى أُقيمت بفندق شتيجنبرجر اللسان بمدينة رأس البر بالتعاون بين الأمانة الفنية للجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر واليونسيف بحضور اللواء محمد همام سكرتير عام المحافظة ولفيف من ممثلى الجهات المختلفة والشباب وطلاب المدرسة الفندقية وعدد من المدارس والأسر .

محافظ دمياط تتفقد الدورة الأولى لأعضاء النيابة الإدارية

وعلى هامش الندوة ، تفقدت " المحافظ " الدورة التى أقامتها الأمانة الفنية للجنة لأعضاء النيابة العامة من محافظة دمياط وبعض المحافظات المجاورة للتعامل مع جريمة تهريب المهاجرين والاتجار بالبشر ، كما عقدت الدكتورة منال عوض والسفيرة نائلة جبر لقاء مصغر ، جرى خلاله مناقشة آليات تعزيز التعاون المشترك بين الجانبين لدعم الجهود المبذولة لمكافحة الهجرة غير الشرعية و كذلك دعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، حيث لفتت المحافظ إلى أنه جرى تنفيذ مشروع المدينة الصديقة للنساء بمدينة عزبة البرج بالتعاون مع المجلس القومى للمرأة وبتمويل من هيئة الأمم المتحدة للمرأة UN Women والذى يدعم السيدات لبدء وتطوير مشروعاتهن وجعلهن رائدات أعمال.

وخلال كلمتها التى ألقتها بالندوة رحبت " الدكتورة منال عوض " بالسفيرة نائلة جبر على أرض محافظة دمياط، كما توجهت بالشكر لها على اختيار محافظة دمياط لإطلاق حملات التوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية وذلك فى إطار جهود الدولة نحو مكافحة هذه القضية وتنفيذًا للاستراتيجية الوطنية لمكافحة الهجرة غير الشرعية " ٢٠١٦ / ٢٠٢٦"

وأضافت " محافظ دمياط " أن هذه الحملات التى تستهدف الشباب والأسر تساهم وبشكل كبير فى رفع الوعى العام بمخاطر قضية الهجرة غير الشرعية وجريمة الاتجار بالبشر ، وذلك باعتبارها قضية لها أبعاد متعددة ومتداخلة حيث تمثل خطر داهم على الشباب وحياتهم و أيضًا المجتمع بأسره ، كما أشارت " محافظ دمياط " إلى أن هذه الحملات تأتى استكمالا للجهود التى نفذتها المحافظة بالتعاون مع وزارتى الأوقاف والهجرة لمكافحة هذه الظاهرة ..

وأكدت " الدكتورة منال عوض " حرص المحافظة على إتاحة كافة الامكانيات لتحقيق التعاون مع اللجنة و كافة الجهات لدعم هذه الأهداف ، واشارت إلى أن المحافظة والهيئات المختلفة يعملون على توفير فرص بديلة للشباب ومساعدتهم على بدء مشروعاتهم وتطوير قدراتهم ..

وضمن فعاليات الندوة ،ألقت السفيرة نائلة جبر محاضرة حول مخاطر الهجرة غير الشرعية استهلتها بتوجيه الشكر إلى محافظ دمياط على دعمها الكبير لاطلاق هذه الندوة داخل محافظة دمياط، كما استعرضت نبذة عن اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية وجريمة الاتجار بالبشر التى تتبع رئاسة مجلس الوزراء وتضم ٣٠ وزارة وهيئة ، للعمل على مكافحة الهجرة غير الشرعية، وتطبيق القوانين الخاصة بجريمة تهريب المهاجرين.

كما تضمنت الندوة أيضًا عرض أفلام تسجيلية عن مخاطر الهجرة غير الشرعية والبدائل المتاحة و قصص واقعية لشباب خاضوا تلك التجربة.