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الخميس 16 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

محافظات

محطة مياه شبين الكوم البحارى تستقبل طلاب كلية الطب جامعة المنوفية

جانب من الزيارة
جانب من الزيارة
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نظمت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالمنوفية، زيارة ميدانية لطلاب كلية الطب  جامعة المنوفية بمحطة مياه شبين الكوم البحارى، للتعرف على حجم الإستثمارات الضخمة التي تضخها الدولة فى مجال مياه الشرب والصرف الصحي، والتعريف بمراحل تنقية المياه بدءً من المأخذ حتى وصولها للمواطنين.

وأكد الدكتور المهندس محمد نجيب صالح رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية، أهمية تلك الزيارات ومدى تأثيرها الإيجابي في التعريف بحجم المجهودات التي تبذلها الدولة لتوفير كوب ماء نظيف لكل مواطن، ونشر ثقافة ترشيد الاستهلاك .

وأضاف، تم الحديث عن مراحل تنقية المياه في المحطات البحارى وضرورة ترشيد الاستهلاك والبعد عن السلوكيات الخاطئة المسببة للإهدار والتقنيات الحديثة التي توفرها الدولة المصرية في مجال الحفاظ على مياه الشرب من الإهدار متمثلة في العدادات الكودية و تكنولوجيا القطع الموفرة التي من دورها تخفض الاستهلاك وتساعد في الحفاظ على المياه من الإهدار .

وفي نهاية الزيارة قام فريق التوعية بتوزيع العديد من المطبوعات التي تحمل عدداً من رسائل التوعية بأهمية الاستخدام الأمثل لشبكات الصرف الصحي، وترشيد الاستهلاك، والتعريف بالخدمات التي تقدمها الشركة من خلال قنوات التواصل المختلفة مع الشركة .

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