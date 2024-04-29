"الأنصاري" يبحث مع كبار المسؤولين الإعداد للدورة الثالثة لمنتدى الاقتصاد والتعاون العربي

عُقد اجتماع كبار المسؤولين التنسيقي المشترك بين السادة المندوبين الدائمين لدى جامعة الدول العربية ودول آسيا الوسطى وجمهورية أذربيجان اليوم الإثنين، بمدينة الدوحة في دولة قطر، وذلك في إطار الإعداد لعقد الدورة الثالثة لمنتدى الاقتصاد والتعاون العربي مع دول آسيا الوسطى وجمهورية أذربيجان والمقرر عقدها غدا الثلاثاء بمدينة الدوحة في دولة قطر.

عُقد الاجتماع برئاسة السفير طارق علي فرج الأنصاري، سفير دولة قطـر لدى جمهورية مصر العربية والمندوب الدائم لدى جامعة الدول العربية (الدولة المضيفة)، والسفير د. خالد بن محمد منزلاوي الأمين العام المساعد – رئيس قطاع الشؤون السياسية الدولية عن الأمانة العامة لجامعة الدول العربية.

وناقش الاجتماع مشروع إعلان الدوحة المقرر صدوره عن الدورة الثالثة للمنتدى بهدف الوصول الى رؤية موحدة بصدد مجمل القضايا ذات الاهتمام المشترك الواردة في الإعلان والتي من أهمها الحرب في غزة والتحديات الجيوسياسية والقضايا الاقتصادية التي تهم الجانب العربي.