شاهد.. أرسنال يعلن عن قميصه الجديد لموسم 2024-2025

كشف نادي أرسنال الإنجليزي، اليوم الخميس، عن قميصه الأساسي، الذي يخوض به منافسات الموسم الكروي المقبل 2024-2025.

ونشر النادي اللندني عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» (منصة إكس)، مقطع فيديو، يعلن من خلاله قميصه الجديد في الموسم المقبل.

وأعلن أرسنال عن القميص الجديد، الذي جاء باللونين الأبيض والأحمر المعتادين، مطعمًا بخطوط زرقاء.

وظهر شعار النادي "المدفع" أعلى القميص، أثناء تقديم القميص الجديد، وبمشاركة نجوم الفريق: بوكايو ساكا، مارتن أوديجارد، جابرييل مارتينيلي، والحارس الإسباني دافيد رايا.

وطرح أرسنال قميصه الجديد عبر متجره الإلكتروني، الذي يتراوح سعره بين 80 إلى 85 جنيه إسترليني.

ترتيب أرسنال في الدوري الإنجليزي

ويحتل أرسنال وصافة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز قبل نهاية المسابقة بجولة وحيدة، خلف مانشستر سيتي المتصدر بفارق نقطتين فقط.

يستضيف أرسنال، إيفرتون، يوم الأحد المقبل على ملعب استاد الإمارات، ضمن منافسات الجولة الثامنة والثلاثين والأخيرة لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وودع أرسنال بطولة دوري أبطال أوروبا من دور ربع النهائي بالخسارة من بايرن ميونخ الألماني في مجموع مباراتي الذهاب والإياب 3-2.

We are The Arsenal 🔴



Introducing the new 24/25 Arsenal Home jersey. 👉👉 https://t.co/pmeUUbpOBb pic.twitter.com/E1fTmC7UC5 — adidas Football (@adidasfootball) May 16, 2024