أرسنال يصطدم بـ مانشستر يونايتد من أجل مواصلة المنافسة على لقب البريميرليج

يحل فريق أرسنال، المحترف ضمن صفوفه النجم المصري محمد النني، اليوم الأحد، ضيفًا على نظيره مانشستر يونايتد بملعب أولد ترافورد، في لقاء يجمع بينهما في إطار منافسات الجولة 37 قبل الأخيرة من عمر بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

ينطلق اللقاء في السادسة والنصف مساء بتوقيت القاهرة، ويديره تحكيميًا الحكم بول تيرني، في لقاء متوقع أن يشهد إثارة كبيرة على مسرح الأحلام معقل الشياطين الحمر.

يدخل الفريق اللندني، المباراة وعينه على الثلاث نقاط من أجل مواصلة المنافسة على لقب البريميرليج، الذي يتصارع عليه رفاق النني مع مانشستر سيتي، لاستعادة اللقب الغائب عن خزائنه منذ 20 عامًا، ولحصد اللقب رقم 14 في تاريخه من بطولة الدوري الأقوى في العالم.

ويتصدر أرسنال، جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 83 نقطة، بفارق نقطة وحيدة عن مان سيتي، الوصيف قبل انطلاق منافسات الجولة السابعة والثلاثين، وحامل اللقب في المواسم الثلاثة الأخيرة، الذي ما زال يمتلك مباراة مؤجلة مع مضيفه توتنهام، المقرر إقامتها يوم الثلاثاء المقبل.

ويترقب عشاق اليونايتد، صاحب المركز الثامن برصيد 54 نقطة مع امتلاكه مباراة مؤجلة مع ضيفه نيوكاسل يونايتد، عودة الفريق إلى سكة الانتصارات في البريميرليج، التي غابت عنه في المباراتين الماضيتين، وكذا لمحاولة تجنب أدنى مركز له في عصر الدوري الإنجليزي الممتاز الحديث، الذي بدأ لأول مرة موسم 1992-1993.

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ويسعى أرسنال لمواصلة سلسلة انتصاراته وتحقيق فوزه الخامس على التوالي، لتعزيز آماله في المنافسة على اللقب، رغم صعوبة المهمة التي تنتظره أمام السيتي، وذلك في ليلة بحثه عن تحقيق فوزه الأول على مانشستر يونايتد في معقله منذ الأول من نوفمبر 2020.

ويتسلح فريق الشياطين الحمر بعودة الثنائي ماركوس راشفورد وليساندرو مارتينيز من الإصابة، بعد عودتهما للتدريبات مؤخرًا، ليمنحان دفعة معنوية قوية للمدرب الهولندي إريك تين هاج، الذي لطالما تهاجمه جماهير النادي بسبب تراجع نتائج الفريق مباراة تلو الأخرى.

بينما تعول جماهير أرسنال على طموحات الإسباني مايكل أرتيتا، مدرب فريق المدفعجية، في طي صفحة الموسم الماضي، حينما تصدر الفريق اللندني ترتيب الدوري الإنجليزي لمدة 248 يومًا الموسم الماضي، لكن انهيار الفريق المفاجئ في الأمتار الأخيرة من الموسم كان سببًا لتعرض أرتيتا لانتقادات عديدة.

تاريخ مواجهات مانشستر يونايتد وأرسنال

التقى الفريقان في 240 مباراة بجميع المسابقات، حقق خلالها مان يونايتد 99 فوزًا، مقابل 88 انتصارًا لأرسنال، وحسم التعادل 53 مباراة بينهما، وأحرز لاعبو اليونايتد 364 هدفًا، مقابل 343 هدفًا للاعبي الجانرز.

ويعتبر بوكايو ساكا، هدافًا لفريق أرسنال في البريميرليج هذا الموسم برصيد 16 هدفًا، كما صنع 9 أهداف أخرى، في المقابل، يأتي البرتغالي برونو فيرنانديز كأكثر من سجل أهدافًا بين لاعبي مانشستر يونايتد بـ10 أهداف بجانب تقديمه لـ7 تمريرات حاسمة.