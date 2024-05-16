الهيئة الوطنية للإعلام تكشف عن استعدادتها لنهائى الكونفيدرالية

كشفت الهيئة الوطنية للأعلام برئاسة حسين زين، عن استعدادتها لنقل نهائى كأس الكونفدرالية الأفريقية، والذى يجمع بين الزمالك ونهضة بركان المغربى، على ملعب "استاد القاهرة الدولى".

ومن المقرر أن يستضيف فريق الزمالك، نظيره نهضة بركان المغربى، فى تمام الثامنة من مساء الأحد المقبل، ضمن منافسات إياب نهائى بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وقالت الهيئة فى بيان لها: "سوف يتم نقل نهائي الكونفدرالية ب 25 كاميرا ودرون وسيارة 4 - K لتخرج المباراة بشكل عالمي ليبهر المشاهدين في الداخل والخارج".

وأضافت : "بروفه نهائية يوم السبت القادم الموافق 18/5/2024 بعد تركيب الكاميرات والأجهزة باستاد القاهرة والتنسيق مع وجود مسئولي الكاف وعمل لجنة من اليوم على مدار 24 ساعه لحل أى مشكله تواجه فريق العمل لإخراج المباراة بالشكل الأمثل حيث يتم إذاعة المباراة على قناة TIME SPORTS الأرضى".

واختتمت الهيئة الوطنية للإعلام برئاسة حسين زين رئيس الهيئة الوطنية للإعلام الترتيبات اللازمة لنهائي بطولة الكونفدرالية.

وعقدت نائلة فاروق رئيس قطاع التليفزيون عدة اجتماعات الأسبوع الماضي مع مسئول الكاف لتحديد متطلبات الكاف في مباراة النهائي وعدد الكاميرات المطلوبة ومطالب الكاف واحتياجاته للمباراة.

وأصدرت توجيها للبرامج الرياضية برئاسة محمد ابراهيم المشرف العام على البرامج الرياضية الالتزام لمعير البث والإخراج الذى حددها مسئول الكاف.