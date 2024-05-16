أول رد فعل من الأهلي بشأن رعاية إمام عاشور

تلقى مسئولو النادي الأهلي في الفترة الأخيرة خطابا رسميا من الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا، يُخطر النادي بإلزامه بسداد مبلغ 50 ألف دولار، قيمة الرعاية المستحقة من صفقة انتقال إمام عاشور للقلعة الحمراء.

واستقرت إدارة الأهلي على إنهاء الأمر بشكل رسمي عن طريق تحويل المبلغ الخاص بحق رعاية إمام عاشور إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا، خلال الأيام المقبلة لإسدال الستار على هذا الملف.

وجاء قرار الأهلي بارسال المبلغ الي “فيفا” لان الأخير هو المسئول عن تحويل المستحقات الخاصة بكل نادٍ من الأندية الثلاثة التي يستحق لها الحصول على قيمة الرعاية الخاصة بلاعب الفريق إمام عاشور، وفق النسب المستحقة لكل ناد، وهي أندية غزل المحلة وحرس الحدود والزمالك، نظرًا لكونها الأندية التي لعب لها إمام عاشور قبل انتقاله من ميتلاند الدنماركي إلى الأهلي.

يذكر أن لوائح فيفا تحدد قيمة حق الرعاية للاعبين بنسبة 5% من إجمالي قيمة عقد اللاعب، ويجرى توجيه هذه النسبة لصالح الأندية التي تدرج اللاعب في صفوفها خلال المراحل السنية.

تعاقد النادي الأهلي مع إمام عاشور في فترة الانتقالات الصيفية الماضية قادمًا من نادي ميتلاند الدنماركي، في صفقة انتقال نهائي بعد تجربة قصيرة قضاها اللاعب في صفوف الفريق الدنماركي الذي انتقل إليه من الزمالك أوائل عام 2023.