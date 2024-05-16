أحمد الطاهري: كلمة السيسي في القمة العربية موجزة وواضحة

قال الكاتب الصحفي أحمد الطاهري، رئيس قطاع القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، إنّ الظروف جعلت من القمة العربية الثالثة والثلاثين استثنائية بامتياز، مشيرًا إلى أن كلمة مصر التي ألقاها الرئيس عبدالفتاح السيسي موجزة وواضحة في رسائلها ومحدداتها.

وأضاف "الطاهري" خلال تصريح لشاشة «إكسترا نيوز» على هامش فعاليات القمة العربية من البحرين، مع الإعلامي محمود السعيد، أنّ الكلمة تحدد مصير الشرق الأوسط بين طريقين؛ إما طريق الصدام والصراع والفوضى، وإما النجاة بالأمن والاستقرار والسلام.

وتابع رئيس قطاع القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية: "المسار ما بين المشروعين ولحظة الاختيار ما بين المشروعين، وهذا الأمر ينبع من فلسفة الدولة المصرية وفلسفة السياسة الخارجية منذ عام 2013، وهي فلسفة الدولة الوطنية في المنطقة، وهذه الفلسفة يواجهها مشروع آخر، وهو مشروع الفوضى والخراب والدمار، لذلك، لا تستغرب أبدا من مسألة الهجوم على مصر أو التشكيك في مصر ودورها".