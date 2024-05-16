بعد إعلان خطبتها.. بوسي شلبي تهنىء سلمى أبو ضيف

هنأت الإعلامية بوسي شلبي، الفنانة سلمى أبو ضيف بعد إعلان خطبتها على شاب من خارج الوسط الفني.

وعلقت بوسي، على صورة سلمى مع خطيبها، التي نشرتها عبر حسابها على إنستجرام، قائلة: "ألف مبرووك أحلى عروسة".

https://www.instagram.com/p/C6_QJnpI1Qo/

ويشار الى ان الفنانة سلمى أبو ضيف قد نشرت مؤخرا مقطع فيديو لها وهي تشاهد رقصة الفلامنكو الأسبانية الشهيرة بأحد المطاعم بصحبة خطيبها، وذلك عبر حسابها على إنستجرام.

وأعلنت سلمى خلال الفيديو خطبتها على شاب من خارج الوسط الفني يدعى إدريس عبد العزيز، وظهرت في الصور وهي مرتدية خاتم الخطوبة، وتحتضن خطيبها بأحد الشوارع.

يذكر سلمى أبو ضيف في دراما رمضان 2024 بمسلسل "أعلى نسبة مشاهدة" وخاض بطولته انتصار، ليلى أحمد زاهر، محمد محمود، إنعام سالوسة، إسلام إبراهيم، فرح يوسف، ومن إخراج ياسمين أحمد كامل.