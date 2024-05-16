محافظ مطروح يشارك في لقاء تعريفي ببرنامج المنح الدراسية لطلاب الثانوية العامة

حرص اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، اليوم الخميس، على المشاركة في اللقاء الذى نظمته المحافظة بالتعاون مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية لطلاب الصف الثالث الثانوي العام وأولياء أمورهم.

جاء ذلك بحضور المهندس حسين السنينى السكرتير العام المساعد، وعمرو شحاته وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح، وإسماعيل جاتو وكيل مديرية التربية والتعليم، وليلى حسين مدير أول المنح الجامعية لمرحلة البكالوريوس برنامج رواد علماء مصر.

شعيب: تعريف الطلاب وأولياء الأمور بمعايير وإجراءات الإعداد للتقديم على المنح



وأوضح محافظ مطروح أن الهدف من اللقاء تعريف الطلاب وأولياء الأمور بمعايير وإجراءات الإعداد للتقديم على المنح الجامعية لمرحلة البكالوريوس برنامج رواد علماء مصر ، وذلك تيسيرا على أبناء محافظة مطروح من طلاب شهادة الثانوية العامة للعام الدراسي 2023/ 2024، الراغبين في الالتحاق ببرنامج المنح الدراسية هذا العام.



وتم تقديم عرض عن التعريف ببرنامج المنح وأهميته، ثم مناقشة مفتوحة مع أولياء الأمور والطلاب واستفساراتهم حول التقدم للمنح والرد عليها مع الاقبال الكبير من الطلاب.

محافظ مطروح: توفير 340 منحة دراسية كلية جزئية خلال 4 سنوات

وفي كلمته وجه محافظ مطروح الشكر لجهود التعاون في توفير منح دراسية لأبناء المحافظة، مشيرا إلى أن محافظة مطروح نجحت خلال 4 سنوات في توفير 340 منحة دراسية، منها 127 منحة عام 2020، و 68 منحة عام 2021، و52 منحة عام 2022، و82 منحة دراسية عام 2023 كلية وجزئية للطلاب الحاصلين على الثانوية العامة، وذلك بالتنسيق والتعاون المستمر مع عدد من الجامعات الأهلية والخاصة؛ لتوفير مزيد من الكوادر الوظيفية المستقبلية في تخصصات كالطب والهندسة والصيدلة والأسنان لخدمة أهالي مطروح، وذلك وفق الضوابط والشروط المعمول بها قانونًا مع الالتزام بالشفافية وتكافؤ الفرص، وإعلان أسماء الطلاب المستحقين لتلك المنح، سواء بترتيب المجموع من خلال اللجنة المنوطة وتأكيد الرغبة.

ومن جانبهم أجاب القائمون على اللقاء من العاملين ببرنامج المنح الدراسية بالوكالة الأمريكية للتنمية الدولية على جميع أسئلة واستفسارات الحاضرين من الطلاب وأولياء الأمور، وتعريفهم بكيفية استيفاء استمارة التقديم وخطوات التقديم والمستندات المطلوبة للالتحاق المنح الدراسية.

محافظ مطروح يشارك في لقاء تعريفي ببرنامج المنح الدراسية لطلاب الثانوية العامة

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