نادي ريادة أعمال مطروح ينظم معسكر "فكرتك شركتك"

قال الدكتور مصطفى النجار رئيس جامعة مطروح، اليوم الإثنين الموافق التاسع والعشرين من أبريل، إن نادي ريادة الأعمال بالجامعة ينظم معسكرًا تدريبيًا بعنوان "فكرتك شركتك"، بالتعاون مع أكاديمية البحث العلمي؛ بهدف تمكين الشباب وتطوير الأفكار الريادية لديهم، وذلك في الفترة من 28 أبريل حتى 1 مايو، بحضور الدكتورة ميسة البياع مدير نادي ريادة الأعمال، والدكتور أحمد محجوب مساعد مدير النادي، وعدد من طلاب وطالبات كليات الجامعة، بمقر الحرم الجامعي.

وأشار الدكتور مصطفى النجار، إلى أن الفعالية تأتي انطلاقًا من حرص الجامعة على تقديم برامج وأنشطة تهدف إلى دعم الابتكار وريادة الأعمال، مما يساهم في زيادة وعي الطلاب بدور الإبداع وريادة الأعمال في حل المشكلات وتعزيز التنمية المستدامة.

رئيس جامعة مطروح: يؤكد على أهمية تأهيل الطلاب لسوق العمل وتعزيز ثقافة ريادة الأعمال

وأكد الدكتور مصطفى النجار حرص الجامعة على التعاون الفعال بين مختلف القطاعات؛ لتأهيل الطلاب لسوق العمل وتعزيز ثقافة ريادة الأعمال بما يحقق تطلعات رؤية مصر 2030.

ومن جانبها أشادت الدكتورة وفاء عبد الرشيد مدير نوادي ريادة الأعمال بالجامعات والمراكز البحثية، بتميز نادي ريادة الأعمال بجامعة مطروح، وتميز الأفكار الريادية والابتكارية لدى طلاب الجامعة، مؤكدة حرص أكاديمية البحث العلمي على تقديم كافة سبل الدعم الفني والمالي، مما يساهم في توليد الأفكار الريادية وتحويلها إلى شركات ناشئة.

ومن جانبه أوضح الدكتور عمرو غنام مدرب معتمد بمنظمة العمل الدوليه ILO، أن معسكر "فكرتك شركتك"، يتناول مقدمة عن ريادة الأعمال، كيفية بناء فريق العمل، كيفية تحديد المشكلة، مهارات لتفكير التصميمي، طرق توليد الأفكار، كيفية اختيار الفكرة المناسبة، عرض نموذج العمل التجاري وعرض المشروعات.

وبدورها أشارت الدكتورة ميسة البياع مدير نادي ريادة الأعمال بالجامعة، إلى حرص النادي على تنظيم عدد من المعسكرات التدريبية وورش العمل؛ لنشر ثقافة ريادة الأعمال والابتكار وتحويل الأفكار إلى شركات ناشئة.

محجوب: حرص النادي على استضافة مجموعة متميزة من الخبراء في إدارة الأعمال

وأشار الدكتور أحمد محجوب نائب مدير النادي، إلى حرص النادي على استضافة مجموعة متميزة من الخبراء في إدارة الأعمال والابتكارات وريادة الأعمال، حيث يقدم النادي الدعم من خلال الاستشارات والتدريب والإرشاد، بهدف الخروج بمشروعات ريادية ذات جودة عالية.

نادي ريادة أعمال مطروح ينظم معسكر "فكرتك شركتك"

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