رئيس جامعة مطروح يهنئ السيسي والقوات المسلحة بذكرى تحرير سيناء

هنأ الدكتور مصطفى النجار رئيس جامعة مطروح، اليوم الثلاثاء، الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، والفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والفريق أسامة عسكر رئيس الأركان، وقيادات ورجال القوات المسلحة، والقادة والضباط وضباط الصف والجنود، بمناسبة الذكرى الـ42 لتحرير سيناء الغالية.

كما تقدم الدكتور مصطفى النجار بخالص التهنئة لجموع الشعب المصري العظيم، وجميع منسوبي الجامعة بتلك المناسبة، داعيًا المولى عز وجل أن يحفظ لمصرنا الحبيبة وشعبها ورجال القوات المسلحة والشرطة أمنها واستقرارها في ظل القيادة الرشيدة للرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأعرب رئيس جامعة مطروح عن عظيم تقديره لأبناء القوات المسلحة الذين سطروا بأحرف من نور أعظم ملاحم التضحية والفداء في سبيل تحرير أرض سيناء، مشيدًا بجهود رئيس الجمهورية في تحقيق التنمية المستدامة في ربوع البلاد، مؤكدًا أن هذه المناسبة ستظل راسخة في قلوب وعقول المصريين جيلًا بعد جيل.