تفقد عمرو شحاته وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح، اليوم الإثنين، معرض مدرسة مطروح الثانوية الفنية بنات، بحضور إسماعيل جاتو وكيل المديرية، وأيمن الصاوي مدير عام التعليم الفني، وجيهان محمد مدير إدارة التعليم الصناعي، ودعاء عطية مدير المدرسة.

وتفقد شحاته أقسام المعرض المختلفة بداية من قسم المشغولات الصوفية اليدوية البدوية، مستمعا من مشرفات القسم والطالبات عن كيفية استخدام الخامات البيئية في تنفيذ هذه المشغولات، ثم تابع أنشطة قسم التركيبات الكهربائية من خلال عدة تجارب عملية شملت كاميرات المراقبة ودوائر الإنذار وأجهزة الحماية وطريقة تشغيل أطباق استقبال الأقمار الصناعية بالتوصيل الكهربي بنوعيه على التوازي وعلى التوالي نفذتها الطالبات بمهارة وإتقان تحت إشراف معلمي القسم.

كما تابع وكيل الوزارة أعمال قسم الصباغة والطباعة وكيفية تصميم لوحات فنية مميزة بطرق فنية مبسطة، وتابع كذلك المعروضات الفنية والمشغولات الخاصة بقسمي الملابس الجاهزة والزخرفة.

وأعرب وكيل تعليم مطروح عن سعادته بتواجده بين أبناء الفنية بنات، مشيدًا بجودة المنتجات التي صنعها الطالبات وبما يتمتعن به من دقة ومهارة عالية تؤهلهن للمشاركة بفاعلية في سد احتياجات المجتمع المدنى من المنتجات وبأسعار تنافسية، مؤكدًا على توفير الدعم الكامل لمدارس التعليم الفني لمسايرة توجه الدولة نحو الاهتمام بالتعليم الفني لإعداد جيل قادر علي استكمال مسيرة التنمية الشاملة.

وقام وكيل الوزارة بتكريم مديرة ومعلمات المدرسة تقديراً للمجهود المتميز والأداء الفعال والمساهمة الإيجابية في تنظيم معرض شامل لأنشطة الفنية بنات متمنياً لهم دوام التوفيق ووافر السداد.

وكيل “تعليم مطروح” يتفقد معرض المدرسة الفنية بنات ويكرم المتميزين

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