إصابة فني مصاعد بعد سقوط أسانسير خلال صيانته في الدقهلية

أصيب فني صيانة بكسور متفرقة بالجسم على إثر سقوط أسانسير "مصعد كهربي" من الطابق السادس بعمارة سكنية بمدينة المنصورة محافظة الدقهلية خلال قيامه بأعمال الصيانة وجرى نقله إلى مستشفى المنصورة الدولي لتلقي العلاج اللازم.

سقوط أسانسير بعامل صيانة من الدور السادس بعمارة الأوقاف

كان اللواء مروان حبيب، مدير أمن الدقهلية، قد تلقى إخطارا من اللواء محمد عز ، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورد بلاغا للعميد محمد عمر شريف، مأمور قسم شرطة أول المنصورة من بعض الأهالي بسقوط أسانسير بعامل صيانة من الدور السادس بعمارة الأوقاف بشارع الجمهورية .

انتقلت قوات الإنقاذ البري بإدارة الحماية المدنية وضباط وحدة مباحث قسم أول المنصورة وسيارة الإسعاف إلى مكان البلاغ، وبالفحص تبين سقوط الأسانسير داخل عماره الأوقاف من الدور السادس بمنزل مكون من ثمانية أدوار وبداخله عامل الصيانة.

إصابات خطيرة للفني

وتبين إصابة "محمود صلاح متولي محمد، 43 عاماً، ومقيم بقرية طناح"، باشتباه كسر بالعمود الفقري وكسر بالحوض وكسر بالقدمين وجرى نقله إلى مستشفى المنصورة الدولى لتلقي العلاج.

جرى تحرير المحضر اللازم لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.