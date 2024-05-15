رغم الصعود العالمي.. انخفاض الدولار في مصر يضغط على الذهب ويجبره على التراجع

حاول سعر الذهب المحلي الارتفاع اليوم ليتبع ارتفاع سعر أونصة الذهب العالمي، ولكنه سرعان ما فقد زخم الصعود بسبب استمرار التراجع التدريجي في سعر صرف الدولار في البنوك الرسمية الأمر الذي يجبر الذهب على استمرار التذبذب والتحركات العرضية الضيقة.

وافتتح الذهب عيار 21 الأكثر شيوعاً تداولات اليوم الأربعاء عند المستوى 3110 جنيهات للجرام قبل أن يرتفع السعر إلى المستوى 3120 جنيها للجرام ولكن السعر عاد إلى التراجع والتداول عن سعر افتتاح جلسة اليوم مجدداً.

وانخفض سعر الذهب يوم أمس بمقدار 5 جنيهات ليغلق عند المستوى 3105 جنيهات للجرام بعد أن افتتح تداولات الأمس عند المستوى 3110 جنيهات للجرام.

يبقى التذبذب هو المسيطر على أداء الذهب المحلي حيث يحاول الذهب الارتفاع ليتبع خطى سعر أونصة الذهب العالمي، ولكن في المقابل يستمر سعر صرف الدولار في البنوك في التراجع بشكل يحد من فرص تحقيق أي مكاسب مما يدفع الذهب إلى التحرك في الاتجاه العرضي.

وبلغ سعر صرف الدولار في البنوك الرسمية اليوم متوسط 46.95 جنيه لكل دولار وذلك بعد أن كان عند 47.40 جنيه لكل دولار مطلع هذا الأسبوع، ويعمل هذا التراجع على خفض تسعير الذهب.

يأتي هذا في ظل استمرار التدفقات الدولارية الأمر الذي يخلق حالة من الهدوء والثقة في الأسواق، خاصة بعد قرار عدد من البنوك بإعادة حدود الصرف ببطاقات الائتمان خارج مصر إلى مستوياتها الطبيعية الأمر الذي يدل على استقرار الأوضاع النقدية حالياً.

هذا وسحب البنك المركزي المصري بسحب 1.05 تريليون جنيه مصري لأول مرة في تاريخ البنك من فائض السيولة النقدية للبنوك المصرية من خلال العطاء الأسبوعي بفائدة وصلت إلى 27.75%، وذلك بعد أن استحدث البنك المركزي نظام جديد لعطاء السيولة النقدية الأسبوعي للبنوك العاملة في مصر.

تعد عملية سحب السيولة النقدية من النظام البنكي أحد أدوات البنك المركزي في السيطرة على مستويات السيولة النقدية المتاحة وبالتالي العمل على خفض معدلات التضخم وتقليل المعروض النقدي.

وفي سياق متصل يدرس بنك مصر حالياً وقف شهادات الـ 27% التي تم طرحها بداية هذا العام، ليشير أن قرار إلغاء الشهادات سيتوقف بشكل كبير على قرارات البنك المركزي بخفض سعر الفائدة أو رفعها.

توقعات أسعار الذهب العالمية والمحلية

ارتفع سعر أونصة الذهب العالمي خلال تداولات اليوم الأربعاء لتسجل ارتفاع لليوم الثاني على التوالي وذلك في ظل تراجع مستويات الدولار الأمريكي واستعداد الأسواق لتقبل بيانات التضخم الأمريكية الهامة اليوم.

يستمر التذبذب في السعر المحلي هو المسيطر وذلك على الرغم من محاولات السعر للارتفاع متأثرا بارتفاع سعر أونصة الذهب العالمي، ولكن التراجع التدريجي المستمر في سعر صرف الدولار في البنوك الرسمية يحد من أي فرص لتحقيق المكاسب.

وارتفع سعر أونصة الذهب العالمي لتحاول اختراق منطقة المستوى 2370 دولار للأونصة ولكن الأسواق تترقب صدور بيانات التضخم الأمريكية والتي من شأنها أن تساعد السعر على الوصول لمنطقة 2395 – 2400 دولار للأونصة إذا جاءت البيانات في صالح الذهب.

اختراق منطقة المستوى 2400 دولار للأونصة يعيد السعر إلى اختبار القمة السعرية الأخيرة عند 2431 دولار للأونصة، بينما إذا هبطت أسعار الذهب تكون منطقة المستوى 2330 دولار للأونصة هي منطقة الدعم الأساسية.

السعر المحلي:

ارتفع سعر الذهب المحلي عيار 21 اليوم ليتبع ارتفاع السعر العالمي لأونصة الذهب، وقد استطاع أن يسجل أعلى مستوى عند 3120 جنيه للجرام، ولكنه سرعان ما عاد إلى التراجع والتداول عند سعر افتتاح جلسة اليوم عند 3110 جنيه للجرام، الأمر الذي يعكس ضعف زخم الصعود.