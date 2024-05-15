فصل الكهرباء عن عدة مناطق بمدينة بنها الجمعة المقبلة

أعلنت محافظة القليوبية، اليوم الأربعاء، فصل التيار الكهربائي عن عدة مناطق بمدينة بنها، يوم الجمعة، لمدة 3 ساعات بسبب أعمال الصيانة الدورية للمحولات.

موعد قطع الكهرباء

وقال بيان صحفي، إنه سيتم فصل التيار الكهربائي بمدينة بنها يوم الجمعة الموافق 2024/5/17 من الساعة 7صباحا حتى الساعة 10 صباحًا في نفس اليوم.

المناطق المتأثرة بالانقطاع

وأشار البيان إلى أن المناطق المتأثرة بانقطاع الكهرباء هي: (منشية الحرس الوطنى بأكملها - منشية النور بأكملها - عزبة المتيني - مساكن الرملة - عزبة الزراعة بأكملها - مساكن السلام - كفر مناقر- الشدية حتى مسجد عفيفي عبد الكريم اتجاه ش عبد الحافظ - الطريق القبلي - مساكن طابا - برج العطار - سريع سندنهور - طريق الزقازيق-

المنشية خلف السكة الحديد بأكملها - وعزبة مطاوع بجوار مباحث الكهرباء - منطقة الكوبري حتى مدرسة سعد زغلول).

موعد عودة الكهرباء

وأوضح البيان، أن سبب الفصل عمل الصيانة الدورية، مشيرا إلى أنه سيتم العمل على إعادة التيار الكهربائي بمناطق الفصل فور الانتهاء من أعمال الصيانة الطارئة للوحة توزيع المناطق المذكورة.

وأهابت المديرية، المستشفيات والمخابز ونقاط الشرطة بالمناطق المتأثرة اتخاذ التدابير اللازمة خلال فترة فصل التيار الكهربائي، وأنه سيتم العمل على إعادة التيار الكهربائي بمناطق الفصل فور الانتهاء من أعمال الصيانة الطارئة لوحة توزيع مناطق بمركز ومدينة بنها.

في وقت سابق كانت قد أصدرت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة القليوبية، بقيادة المهندس مصطفى مجاهد رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، بيانا هامًا اليوم الثلاثاء.

وأكدت الشركة في بيانها، أنه تلاحظ في الآونة الأخيرة قيام بعض الأشخاص بالتردد على الشركة وأفرعها الخارجية وانتحال صفة، وادعائهم بتقلدهم وظائف مهمة في الدولة، واستطاعتهم تعيين بعض العمالة في شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية، وكذلك بعض الصفحات غير الرسمية تعلن عن وظائف خالية بالشركة، مما يؤثر سلبا على المواطنين وعلى الشركة.

وتابعت الشركة في بيانها، أنه لذا تنوه وتؤكد أن الشركة لا تستعين بأي عمالة جديدة إلا من خلال الإعلان الرسمي على الصفحة الرسمية والموقع الإلكتروني للشركة، وطبقا لخطة عمالة مسبقة.