جامعة قناة السويس تُكرم خريجيها من الدفعة الأولى لمبادرة "سيدات رائدات"

كرّم الدكتور محمد سعد زغلول نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث خريجات جامعة قناة السويس من الدفعة الأولى لمبادرة "سيدات رائدات"، بحضور فريق عمل نادي ريادة الأعمال الدكتورة ماجدة العشري الأستاذ بكلية الطب والدكتورة أفنان ممدوح.

جاءت المبادرة بالتعاون بين نادي ريادة الأعمال جامعة قناة السويس وإدارة الاتصالات والمؤتمرات بقطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بإشراف الأستاذة ايفون حبيب مدير الإدارة ووحدة تكافؤ الفرص وتمكين المرأة بديوان عام محافظة الإسماعيلية.

وضمت المبادرة ورشة العمل تم خلالها تدريب السيدات في محافظة الإسماعيلية من عمر 25 إلى 50 عام بمشاركة 40 سيدة من محافظة الإسماعيلية واستمرت على مدار ثلاث أيام.



وتم خلالها عرض مقدمة عن ريادة الأعمال و التعريف بالشركات الناشئة تحديد الفرص بالسوق وكيفية كتابة خطة العمل وتحديد شريحة العملاء والوصول إليهم، مع إعطاء نبذة حول استراتيجيات التسويق المختلفة، أساسيات المالية وكيفية بناء فريق والعرض التقديمي الإحترافي.

حاضرت بالمبادرة الدكتورة أفنان ممدوح بركات بنادي ريادة الأعمال بالجامعة.

وفي ختام الورشة قامت المجموعات المشاركة بعروض تقديمية لمشروعاتهم وتطبيق عملي لكل ما تم التدريب عليه.