محافظ السويس يكرم أوائل الإعدادية العامة والأزهرية

كرم محافظ السويس، اللواء عبد المجيد صقر، اليوم الاثنين، أوائل الشهادة الإعدادية العامة والإعدادية الأزهرية على مستوى السويس بمنحهم شهادة تقدير وميدالية تقديرًا لتفوقهم.

جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقد بقاعة الاجتماعات الرئيسية بديوان عام محافظة السويس بحضور خالد سعداوى، السكرتير العام لمحافظة السويس وأحمد وزيري السكرتير العام المساعد للمحافظة، والعقيد رامى سعد مدير الإدارة المركزية لشئون مكتب المحافظ.

وحضر التكريم كل من العميد هاني سالم المستشار العسكري لمحافظة السويس، والدكتور مؤمن الهوارى، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة السويس الأزهرية، وياسر عمارة مدير مديرية التربية والتعليم، ورمضان أبو الحسن نقيب المعلمين، والنائب سيد عبده عضو مجلس الشيوخ، والنائب سيد الكرماوى عضو مجلس النواب، ورؤساء الأحياء والقيادات التنفيذية بالمحافظة.

وأعرب المحافظ عن سعادته لوجوده وسط ابنائه من الطلاب المتفوقين لتكريمهم لتميزهم وتفوقهم، موجهًا الطلبة بضرورة الحفاظ على المستوى التعليمى الذى وصلوا إليه والاستمرار فى التقدم والتفوق، خاصة فى ظل سعى الدولة نحو تطوير المنظومة التعليمية توفير كافة الإمكانيات للارتقاء بها.

وأشار إلى أن الدولة تولى اهتمام كبير بقطاع التعليم والنهوض والارتقاء بكافة عناصره، كونه أحد وأهم الركائز الأساسية للبناء والتنمية في مصر..

وفى كلمته أكد "صقر" أن هذا التكريم يأتى فى المقام الأول لأولياء أمور الطلاب، نظراً لدورهم الهام فى الدفع بأبنائهم للنجاح بتفوق..

ووجه اللواء عبد المجيد صقر الشكر لجميع قيادات التعليم الفنى والقائمين على المنظومة التعليمية بالسويس، وكل من يعمل بقطاع التربية والتعليم على ما بذلوه من جهد ملموس طوال العام الدراسى.

وطالب الطلبة بمواصلة الجهد والعمل للاحتفاظ بمستوى التفوق والتميز خلال المراحل التعليمية والعملية القادمة من أعمارهم، حيث أن مصر تعتمد على أبنائها المتفوقين فى كافة المجالات من أجل تحقيق نهضتها وتقدمها.. مشيرا الي ان شباب اليوم هم قادة ومستقبل مصرنا الحبيبة.

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