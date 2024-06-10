عرضت قناة "القاهرة الإخبارية"، تقريرا تلفزيونيا بعنوان "آلاف الحجاج يؤدون طواف القدوم بالمسجد الحرام".

وسط أجواء يملؤها السكينة والطمأنينة، أدى المئات من ضيوف الرحمن ممن وصلوا إلى مكة المكرمة طواف القدوم مهللين مكبرين فرحين بما أتاهم الله من فضله وامتلأت ساحة المسجد الحرام بالحجيج الذين أتوا من كل فج عميق في هذه البقعة المقدسة محملين بدعوات وأمنيات تفيض بها الألسن والقلوب والعيون.

قلوب الحجيج مثلما حملت معها شوق الوقوف في هذا المشهد العظيم، حملت معها أيضا معاناة الفلسطينيين في قطاع غزة واختلطت مشاعرهم بمشاعر هؤلاء الأبرياء الذين يعيشون مأساة دخلت شهرها التاسع شهدوا خلالها ويلات القتل والفقد والتجويع والتهجير.

ومثلما تتعلق قلوب وعقول كل المشتاقين وتهفو إلى مكة الكرمة، كانت قلوب أهالي غزة تواقة للذهاب إلى رحلة الحج هذا العام إلا أنها أمنيات بددها عدوان الاحتلال الإسرائيلي الذي حاصرهم ودمر بيوتهم وممتلكاتهم وقتل أحباءهم.