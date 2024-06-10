وقاية النباتات ينظم ندوة تطبيقية عن المستخلصات النباتية

نظم معهد بحوث وقاية النباتات ندوة علمية وعملية تحت عنوان " Practical Symposium of Plant Extracts" خلال الفترة 2-3 و6 يونيو 2024 بمقر المعهد الرئيسي بالدقي.

وأشار الدكتور أحمد عبدالمجيد مدير المعهد لدور المستخلصات النباتية في المجال الزراعي فهي تحتوي على مركبات نشطة حيوياً يمكن أن تشكل بدائل طبيعية وصديقة للبيئة، يقلل استخدامها من المخاطر الصحية و البيئية المرتبطة باستخدام المبيدات الكيميائية، مثل تراكم المتبقيات السامة في التربة والمياه وتأثيرها على الكائنات غير المستهدفة فضلا عن التغلب على ظاهرة مقاومة بعض الآفات للمبيدات الكيميائية التقليدية، و ذلك لأنها تتميز بآليات عمل مختلفة عن المبيدات الكيميائية، و نسعى أن يتم دمجها ضمن برامج المكافحة المتكاملة للآفات، بالتكامل مع طرق أخرى كالمكافحة الحيوية والزراعية، مما يعزز فعالية وكفاءة هذه البرامج.

وأوضحت الدكتورة نها عبد الجليل وكيل المعهد لشئون البحوث أن هذه الورشة تمت على مدار ثلاثة أيام، حيث اشتملت على محاضرات نظرية عن أهمية المستخلصات وأهم التقنيات الحديثة لتحضيرها واستخداماتها ألقاها الدكتور ممدوح عبد المجيب أستاذ المنتجات الطبيعية بكلية العلوم جامعة المنصورة، وتم التدريب العملي على طرق استخلاص المركبات النباتية النشطة، وتحليل وتوصيف هذه المستخلصات، وتطبيقاتها المحتملة.

وقام بالتدريب العملي الدكتور محمد الحسيني و الدكتورة هناء راغب و الدكتور أحمد الرخ الباحثون بالمعهد.

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