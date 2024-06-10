"قلب ولدي عليا حجر".. شاب ينهي حياة والدته المسنة بالفيوم

أنهى مختل عقليًا حياة والدته بحي دار رماد بدائرة قسم شرطة أول الفيوم بمحافظة الفيوم، وقالت التحقيقات الأولية أن الضحية كانت تقيم برفقة ابنها، واثناء تواجده معاها داخل المنزل سدد لها عدة طعنات بألة حادة في ساقيها فأحدث بها إصابات تسببت في وفاتها.

البداية عندما تلقى اللواء ثروت المحلاوي مدير أمن الفيوم، إخطارًا من مأمور قسم شرطة أول الفيوم بورود إخطارًا من شرطة النجدة، ببلاغ بوجود واقعة قتل لمسنة، بها عدة طعنات متفرقها بساقيها، وتوفيت في الحال، وعلى الفور انتقلت قوات الأمن وسيارة الإسعاف إلى موقع الحادث.

مقتل سيدة مسنة علي يد نجلها بالفيوم

بالانتقال والفحص لوحدة مباحث قسم أول الفيوم برئاسة الرائد أحمد سوهاجي رئيس مباحث القسم، وإشراف العميد محمود هيبه مفتش مباحث القسم، تبين مقتل سيدة تدعى" فاطمه. ع"، 80عاما، ربة منزل، متأثره باصابتها بضربه بألة حادة على يد نجلها ويدعى "محمد. ا " 32 عاما، مختل عقليا، وتمكنت مباحث القسم مم القبض على المتهم في الحال، وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى الفيوم العام تحت تصرف جهات التحقيق.

وتم تحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة التي تتولى التحقيق للوقوف على الأسباب والملابسات، وجار العرض على النيابة العامة وإنهاء الإجراءات اللازمه، لإستلام جثمان المتوفي لذويه فور الانتهاء من استخراج تصريح الدفن لدفنه في مقابر أسرتها في الفيوم.