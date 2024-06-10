محافظ قنا يتابع توصيل المرافق لمشروعات التضامن الاجتماعي بقرى حياة كريمة

عقد اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، اجتماعا اليوم الاثنين بمكتبه لمتابعة توصيل مرفقى الكهرباء ومياه الشرب لوحدات التضامن الاجتماعي بقرى المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، بحضور الدكتور حازم عمر نائب المحافظ، ومحمد صلاح ابو كريشة السكرتير العام المساعد للمحافظة، وحسن عثمان وكيل وزارة التضامن الاجتماعى، والمهندس حمادة ياسين المستشار الهندسى للمحافظة، والمهندس يسري علي أحمد رئيس قطاع توزيع كهرباء قنا، وعدد من القيادت التنفيذية بالمحافظة.

وجه محافظ قنا خلال الاجتماع، بسرعة تقديم الدعم اللازم وتذليل كافة العقبات، والبدء بالتنسيق مع شركة الكهرباء لتشكيل لجنة مختصة للفحص وحساب المديونيات لسرعة اتخاذ اجراءات تركيب عدادات الكهرباء بالوحدات المستهدفة، كما تم التنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحى، لسرعة توصيل مرفق مياه الشرب والصرف صحي طبقاً للمواصفات والمعايير الفنية المقررة، يأتى ذلك فى ضوء توجيهات الدولة بتقديم كافة التسهيلات للمشروعات المنفذة ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

ومن جانبه، تقدم وكيل وزارة التضامن الاجتماعى، بالشكر للسيد محافظ قنا، على تقديمه كافة سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات، لتعظيم الاستفادة من المشروعات التى تقدمها المديرية من خلال مقرات الوحدات الاجتماعية ومجمعات الاسرة والطفولة ومراكز التأهيل الاجتماعى بقرى المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" والبالغ عددها 50 مشروع، وذلك حتى يشعر المواطن بحجم ما تقدمه الدولة من إنجازات.

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